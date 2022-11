Ginevra e Elettra Lamborghini, pace fatta? Il progetto insieme

Il rapporto tra Ginevra e Elettra Lamborghini è stato molto chiacchierato da quando l’ex vippona ha fatto il suo ingresso al GF Vip

Screzi, chiarimenti mai avvenuti, scherzi di pessimo gusto e tanto altro: tra le due sorelle c’è qualcosa di mai detto e tanta polvere sotto al tappeto. Tuttavia, molti hanno sperato che ci potesse essere un minimo avvicinamento: che sia la volta buona?

Non appena Ginevra è entrata nella casa del GF Vip, il primo argomento è stato Elettra e quella lontananza che tanto la fa soffrire. Dal primo giorno, però, la moglie di Afrojack ha diffidato lei ed il programma dal fare il suo nome, ciononostante l’argomento è stato toccato più volte urtando la sensibilità di Ginny. Ci sarà mai la pace tra le due? Ginevra si è esposta sull’argomento ed ha specificato che lei vorrebbe, ma che da parte della sorella non c’è neppure un passo in avanti.

Tra le pagine di Chi Magazine, però, ha raccontato di sognare un progetto insieme a sua sorella: “Spero di fare un duetto con mia sorella, ma prima dobbiamo sistemare un po’ di cose. Ci vorrebbe il pezzo giusto perché interpretiamo due generi diversi. Siamo due Lamborghini. Lei è una Miura, la macchina che ha colpito tutti, la più bella del mondo con le sue linee sinuose e le ciglia lunghe; mentre io sono una Countach che è più spigolosa, tagliente, sportiva. Io mi sento così, con questa lingua pungente. Come dice Antonino Spinalbese, dovrei sempre pronunciare una parola in meno”.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese: cosa c’è tra i due?

I #gintonic sono molto amati dal pubblico da casa, ma Ginevra aveva un’altra persona accanto con la quale sembra essere finita non appena ha messo piede fuori dalla porta rossa, indipendentemente dal rapporto instaurato con Antonino. A Chi Magazine, la vippona ha spiegato: “Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi”.

Cosa c’è tra i due? Ginevra neppure sa spiegarselo: “Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato”.