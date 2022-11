GF Vip, clamoroso ‘no’ a Signorini: vuole l’Isola dei Famosi

Se in 6 gli hanno detto di sì e stanno per entrare, un clamoroso ‘no’ arriva alla porta del GF Vip con Signorini senza parole

Quando si vuole fortemente un reality piuttosto di un altro, ci si può permettere il lusso di dire di ‘no’ ad un personaggio come Signorini. È quanto accaduto per l’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

Da Casa Pipol arrivano indiscrezioni su Dayane Mello che avrebbe rifiutato il GF Vip, dopo esserci già stata, ma ammettendo di preferire altro. In particolare, è Gabriele Parpiglia a svelare i particolari delle chiacchiere tra l’ex gieffina e la produzione: “Dayane in modo anche poco carino ha detto di no al GF Vip […] Visto che non le è piaciuto il cast del Grande Fratello Vip, come lei stessa ha detto, non si è risparmiata nel dire che le piacerebbe un altro cast che ancora non c’è ma come esperienza e programma conosce molto bene, che è l’Isola dei Famosi. Quindi, non stupitevi se dovessimo vedere nel cast della prossima Isola dei Famosi Dayane Mello”.

Quello della Mello è il primo nome che emerge per l’Isola dei Famosi che, come di consueto, comincerà in seguito al GF Vip.

Dayane Mello dice ‘no’ a Signorini: nei suoi sogni c’è l’Isola

In questi giorni stanno cominciando i casting per l’Isola dei Famosi che partirà una volta terminato il GF Vip. Sembrerebbe proprio che l’ex gieffina, che ai tempi fece molto discutere, sia intenzionata a tornare tra i reality show italiani, ma dando un sonoro ‘no’ ad Alfonso Signorini. Dalle indiscrezioni, sembrerebbe che la volontà della modella sia quella di prendere parte all’Isola dei Famosi per poter provare qualcosa di nuovo e diverso da quanto già fatto.

Dopo aver preso parte al reality show di Canale 5, Dayane ha partecipato anche ad un reality brasiliano che nulla aveva a che vedere con l’Isola. Intanto Oggi svela che l’Honduras potrebbe riaprire le porte alla TV italiana a partire dalla prossima primavera con, ancora una volta, Ilary Blasi al timone.