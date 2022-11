Fabrizio Corona, nuove accuse da parte di Nina Moric: “Ha paura di lui”

Ci sarebbero nuove pesantissime accuse per Fabrizio Corona da parte della sua ex moglie Nina Moric. Ecco in anteprima alcuni passaggi del suo prossimo intervento in televisione dopo tanti mesi in cui è completamente scomparsa.

La puntata di Belve del 2 novembre ha fatto molto discutere per le anticipazioni sull’intervista a Michele Bravi. Il cantante ha ripercorso alcuni momenti molto difficili della sua infanzia, dove i coetanei gli riservavano anche degli appellativi insultanti come “Michecca“. Prima di lui, Michela Fagnani intervisterà anche Nina Moric.

La modella croata, che è anche l’ex compagna di Fabrizio Corona, da diverso tempo non è più presente come prima nel mondo dello spettacolo. Aveva annunciato ai suoi ammiratori sui social che aveva un parente che stava male, ed aveva deciso dunque di prendersene cura personalmente. L’ingresso negli studi Rai rivela una Nina Moric molto diversa.

Fabrizio Corona, nuove accuse da parte di Nina Moric

La modella croata ha adottato uno stile decisamente nuovo rispetto a quello a cui aveva abituato il suo pubblico. Adesso porta i tatuaggi in vista ed ha delle treccine afro lunghissime. L’intervista rilasciata a Belve, secondo quanto rivela www.davidemaggio.it, contiene delle affermazioni davvero molto pesanti nei confronti del suo ex, Fabrizio Corona.

Nonostante i numerosi tentativi di riavvicinamento, Nina e Fabrizio non sarebbero mai riusciti ad andare davvero d’accordo. Mentre l’ex paparazzo sostiene che la modella avrebbe “dei problemi“, dall’altra parte la Moric spiega che il loro figlio, Carlos Maria, avrebbe paura del padre. Le dichiarazioni rilasciate sono davvero molto pesanti.

“Ha paura di suo padre”: le incredibili parole di Nina Moric

Nina Moric ha spiegato: “Carlos ha avuto dei traumi per quello che è accaduto. Lui voleva stare con me, è normale… Lui non ha paura di me, ma ha paura di suo padre“. La modella croata ha anche ricordato quando, per due volte, ha abusato di farmaci. Non è chiaro se volesse suicidarsi, ma ha spiegato che in quel momento si sentiva “troppo sola“.

Nel corso dell’intervista a Belve, Nina Moric ha anche ricordato la sua infanzia e gli abusi subiti dal padre. Ha spiegato che continuare a far uscire di nuovo quello che è successo “è violento” e preferirebbe che ciò che è stato rimanga appunto custodito nel passato. Sembrerebbe aver anche rinnegato la sua militanza in Casapound e l’essere di destra.