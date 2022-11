Cecilia Rodriguez si sposa! La reazione di Belen è sorprendente

La minore delle sorelle Rordiguez convolerà presto a nozze ufficialmente. Ecco come ha reagito Belen, la più nota delle due, alla notizia

Il 1 novembre resterà una data importantissima per la famiglia Rodriguez. Infatti la sorella minore Cecilia ha ricevuto, dopo tanta attesa e chiacchiere di ogni genere, la proposta di matrimonio ufficiale dal suo compagno.

Cecilia Rodriguez ha detto sì alla proposta lanciata pubblicamente da Ignazio Moser. I due si sono conosciuti durante la comune partecipazione al Grande Fratello Vip e da allora sono praticamente inseparabili, una coppia giovane e bellissima pronta anche alle nozze.

Non sono ancora state rese note le possibili date delle nozze, che avverranno presumibilmente nel 2023. Ma Cecilia è al settimo cielo, visto che l’amore con Ignazio è sempre più forte e non aspettava altro che la proposta. Come l’ha presa invece la sorella Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez commenta così le prossime nozze della sorella Cecilia con Ignazio Moser

Belen Rodriguez, una volta appurata la proposta ufficiale di Ignazio Moser alla sorellina Cecilia, ha reagito in maniera sorprendente e felice: “Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi. Evitate di farlo a luglio che si crepa. Io voglio essere la testimone e lanciare petali! Grazie!”.

Un simpatico consiglio quello di Belen, che spera la sua Chechu non convoli a nozze nel periodo più caldo ed afoso dell’anno, anche se la decisione finale ovviamente spetta ai due giovani innamorati.

Niente di sorprendente dunque nella reazione della showgirl argentina, che come è noto è molto legata alla sua famiglia di origine. Sono ottimi i rapporti con Cecilia Rodriguez, così come col fratello Jeremias e con i genitori Veronica e Gustavo, quest’ultimo recente partecipante dell’Isola dei Famosi.

Intanto Ignazio Moser ha mantenuto parte delle sue promesse. Il figlio d’arte aveva rivelato di voler sposare la sua Cecilia e mettere su famiglia solo dopo aver raggiunto determinati obiettivi professionali. Evidentemente il giovane sportivo ha realizzato fosse il momento giusto per sposarsi.

Ora non resta altro che un bebè per incorniciare il tutto. Alcuni giornali avevano paventato una presunta gravidanza recente di Cecilia, ma la donna ha smentito il tutto. Per ora.