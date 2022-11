Mondo del calcio sotto shock, il campione svela: “Ho un cancro della pelle”

Scioccante la rivelazione di uno dei maggiori campioni del calcio internazionale, che ha sorpreso tutti i suoi tifosi e fan

Non è così raro che i campioni dello sport mondiale possano subire infortuni e stop pesanti. Ma diventa davvero particolare e pericoloso quando sorgono complicazioni di natura medica, o spuntano malattie difficili da affrontare.

E’ il caso ad esempio di Sebastien Haller, attaccante francese del Borussia Dortmund che sta lottando contro un tumore ai testicoli. Ma poco fa è arrivato l’annuncio di un altro campione del mondo del calcio che sta affrontando una battaglia dura.

Stiamo parlando di Manuel Neuer, portiere tedesco, tra i migliori della sua generazione. Il numero 1 della Germania e del Bayern Monaco ha oggi svelato di avere una brutta malattia e di fronteggiarla ormai da tempo.

L’annuncio inaspettato di Neuer: il portiere del Bayern Monaco si è già operato

Neuer spesso ha fatto parlare di sé per alcuni infortuni o stop particolari, che lo hanno tolto dalle gare e dagli allenamenti per diverso tempo. In molti hanno pensato a fragilità muscolari, visti anche i 36 anni di età compiuti.

Ma in realtà il fortissimo portiere ha nascosto per molto tempo un problema serio di salute. “Ho un cancro della pelle, mi sono già operato tre volte” – ha ammesso Neuer scioccando letteralmente i suoi tifosi e tutti gli appassionati di calcio del mondo.

La rivelazione del calciatore è arrivata a margine di uno spot pubblicitario per prodotti dermatologici, in particolare di protezioni solari, assieme alla tennista Angelique Kerber: “Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi per quanto riguarda la protezione solare. Perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura”.

Parole davvero sorprendenti, che fanno riflettere. Ma anche ben sperare, visto che Neuer sta affrontando da tempo la malattia con grande serenità e freddezza, non avendo mai fatto trasparire nulla sul campo di gioco. Non è un caso se recentemente il portiere del Bayern è apparso con uno strano cerotto sul volto, forse segno di alcuni interventi recenti.