Ballando con le Stelle, volano calci durante le prove: tensioni dietro le quinte

Volano calci durante le prove: emerge un incredibile retroscena di Ballando con le Stelle. Ecco il racconto di uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 5 novembre promette di essere molto particolare. Alessandra Mussolini alla fine non ha ceduto, e non interpreterà Sophia Loren. Allo stesso tempo, Gabriel Garko ha confermato la gravità del suo infortunio. Si è rotto il tendine, e l’operazione è prevista per il prossimo mercoledì 9 novembre.

Incredibilmente, Gabriel Garko ha comunque promesso ai suoi ammiratori che ci sarà comunque in puntata, e cercherà di organizzare un’esibizione commisurata alla sua attuale capacità motoria. Anche se l’attore non lo ha detto esplicitamente, sembra molto difficile immaginare un prosieguo nella sua avventura a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, calci in sala prove: che succede

Non è da escludere che Gabriel Garko continui a partecipare lo stesso in maniera più “soft”, facendo allo stesso tempo la riabilitazione. L’attore ha anche confermato di sentire molto dolore, e questo di certo non renderà più semplici le sue esibizioni. Nel frattempo, però, si è diffusa una nuova voce riguardo quello che sarebbe successo durante le prove.

Un’altra delle coppie più amate di Ballando con le Stelle, ovvero quella composta da Enrico Montesano ed Alessandra Tripoli, avrebbe avuto un diverbio. Nella puntata del 29 ottobre avevano letteralmente incantato il pubblico con l’omaggio a Totò, dove avevano anche dimostrato di avere un buon affiatamento.

“Oggi stavamo per litigare”: il retroscena della prova di tango

Enrico Montesano ha fatto alcune dichiarazioni davvero incredibili nel corso dell’ultima puntata di Ballando segreto in onda su Raiplay. L’artista ha confessato di essere un po’ preoccupato per l’esibizione di tango che l’aspetta nella prossima puntata. Ha anche scherzato: “Del resto mica abbiamo solo cinque giorni per prepararci, eh?“.

Montesano ha anche raccontato che è arrivato sul punto di litigare con la sua ballerina ed insegnante di danza Alessandra Tripoli, forse per il livello di difficoltà che lui non pensa di essere capace di poter affrontare. L’artista ha rivelato: “Già mi vuol far fare dei passi di tango e ci siamo tirati dei calci davvero terribili…“.

Ecco il video commovente omaggio a Totò di Enrico Montesano durante la puntata di Ballando con le Stelle del 29 ottobre: