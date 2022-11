Amazon abbatte la concorrenza: sconti esagerati su questi elettrodomestici

Grande strategia di Amazon: il colosso dell’e-commerce mondiale sta lanciando alcune proposte davvero ad altissimi livelli per i clienti

Amazon vuole farsi terra bruciata per quanto riguarda la concorrenza agli altri grandi magazzini ed ipermercati che puntano sugli elettrodomestici. Una strategia vincente e produttiva quella pensata dal colosso dell’e-commerce.

Proprio in questi giorni Unieuro, noto marchio di elettronica presente su tutto il territorio nazionale, ha lanciato diverse offerte e promozioni importanti per avvicinare clienti e consumatori di tutte le età ed esigenze.

Ma Amazon è pronta a contrastare l’ascesa di Unieuro. La multinazionale di Jeff Bezos, che è utilizzata in tutto il mondo per la praticità negli acquisti e nelle consegne, si è lanciata con offerte altrettanto esagerate, sempre riguardanti il mondo degli elettrodomestici e dei prodotti casalinghi.

Amazon supera di nuovo Unieuro: prezzi concorrenziali per casalinghi ed elettrodomestici

Oltre ai soliti codici sconto, che si possono anche trovare via internet, in particolare su Telegram, Amazon sta lanciando per tutti i clienti italiani diverse promozioni davvero eccellenti.

Diversi i prodotti che sono in sconto in queste settimane. Va ricordato che le promozioni sono valide in particolare per chi è domiciliato in Italia e chi ha sottoscritto un abbonamento per Amazon Prime, ovvero il servizio che permette di risparmiare sulle consegne e sui tempi di spedizione.

Questi i prodotti che, in questi giorni, sono reperibili su Amazon a prezzi stracciati: