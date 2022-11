Serena Bortone, salta tutto: rivoluzione in casa Rai

Non un’annata particolarmente felice quella di Serena Bortone che è stata costretta a cambiare i suoi stessi piani

La conduttrice di Oggi è un altro giorno si trova a lavorare in un’annata non particolarmente semplice. Tra imprevisti e accuse di molestie, la trasmissione di Rai Uno ha subito qualche variazione di troppo.

Soltanto di recente, la trasmissione di Serena Bortone è finita al centro delle polemiche per i fatti accaduti tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi che hanno costretto la conduttrice a prendere una forte posizione di supporto al suo affetto stabile, la cantante leader dei Gazosa. Ad ogni modo, quella di Oggi è un altro giorno è un’annata un po’ particolare, al di là di quanto accaduto, a partire dal principio, da quando a causa delle elezioni si è dovuta anticipare la messa in onda.

Non solo, perché Serena Bortone ha avuto anche qualche improvviso cambio in corso d’opera, esattamente come sarà domani. La trasmissione, infatti, da settembre ad oggi ha subito qualche variazione di troppo che potrebbe averla penalizzata in termini di ascolti.

Serena Bortone non andrà in onda con Oggi è un altro giorno: tutte le variazioni

Domani, mercoledì 2 novembre, la programmazione delle reti Rai subirà qualche variazione. Fatto salvo Rai Tre, infatti, il palinsesto verrà leggermente stravolto per quanto riguarda i primi due canali della TV di Stato. A subirne le conseguenze è Serena Bortone che non andrà proprio in onda, per lasciare spazio ad altri programmi. La programmazione di Rai Uno di domani sarà la seguente:

08:55 Rai Parlamento. Telegiornale

09:05 UnoMattina

09:40 Linea Verde Meteo Verde

13:30 TG1

14:05 FICTION Preferisco il Paradiso

16:05 Il Paradiso delle Signore 7 – Daily Stagione 5 1^ Visione

Anche Rai Due seguirà qualche modifica nel palinsesto come di seguito riportato da Adnkronos:

06:00 La grande vallata (anziché Piloti)

06:30 Chesapeake Shores. Abbiamo acquisito una figlia (anziché Nei tuoi panni)

07:15 Heartland. Clienti indesiderati (anziché Dreams Road)

08:00 Alle 8 in tre

19:05 N.C.I.S. Omicidio all’Equatore (anziché l’episodio previsto)

05:45 La grande vallata

Ad avere la peggio è proprio la conduttrice di Oggi è un altro giorno che dovrà fare a meno di scendere in campo per la puntata di domani.