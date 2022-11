GF Vip 7, la decisione ufficiale di Mediaset: programma ridotto, tutti i dettagli

Mediaset ha preso una decisione ufficiale riguardo il futuro del GF Vip 7: ecco quando e perchè il programma verrà ridotto. Non è la sola modifica che il Biscione ha in programma: anche un’altra nota conduttrice sarà “ridimensionata”.

Durante la puntata del GF Vip 7 del 31 ottobre, il pubblico si aspettava di vedere il tanto atteso arrivo dei nuovi concorrenti. Alfonso Signorini ha spiegato che bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Giovedì 3 novembre ci dovrebbe dunque essere l’ingresso di addirittura sei nuovi concorrenti, e dovrebbe esserci anche un eliminato al televoto.

Tenendo presente che dopo il 31 ottobre sono rimasti solo 13 concorrenti nella casa del GF, con l’ingresso di numerosi nuovi concorrenti ci sarà forse il tanto sperato “nuovo inizio“. In molti, infatti, hanno lamentato una mancanza di dinamiche, oltre a numerose cadute di stile da parte dei vipponi. Tanti volevano un intervento più duro riguardo il bullismo.

Perchè il GF Vip 7 verrà ridotto? Le motivazioni

Mediaset ha reso noto che il GF Vip 7 verrà presto ridotto. Il Biscione non intende accorciare la durata del reality show: piuttosto, si ridurrà l’appuntamento settimanale in diretta con il pubblico. Invece di avere due puntate a settimana, il lunedì ed il giovedì, il pubblico del Grande Fratello vedrà Alfonso Signorini solo di lunedì.

Cosa succederà dunque di giovedì? L’intenzione di Mediaset sarebbe quella di mandare in onda dei film. La data esatta ancora non è certa, e non si sa neanche quale tipo di film si vorrebbe inserire nel palinsesto. È comunque molto probabile che, come da tradizione, si vorrà dare ampio spazio ai temi natalizi ed ai grandi classici.

Torna un’amatissima soap opera su Canale 5: ecco quando

Secondo le informazioni ufficiali di Mediaset, il GF Vip 7 verrebbe ridotto solo nel mese di dicembre. A gennaio si tornerebbe ad avere la doppia diretta settimanale. Non è solo il reality show più popolare d’Italia a subire importanti modifiche nel mese di dicembre. Anche Barbara D’Urso ed il suo Pomeriggio Cinque vedranno importanti modifiche.

Terra Amara, dopo l’improvviso stop al fine della stagione estiva, tornerà ad essere inserito nella programmazione di Canale 5. Come promesso da Mediaset, verranno trasmesse nuove puntate dell’amata soap opera turca a dicembre, dalle 14:00 alle 16:10 circa. Pomeriggio Cinque verrà poi sospeso come al solito per la pausa natalizia.

