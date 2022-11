Principe Harry, cifre da capogiro per il suo libro: quanto guadagnerà

A gennaio il libro del Principe Harry uscirà in tutto il mondo in 16 lingue diverse: quanto guadagnerà? Le cifre sono da capogiro

La temutissima notizia che non avrebbero voluto a Buckingham Palace è arrivata, presto gli equilibri verranno nuovamente messi sottosopra per la pubblicazione del libro tanto attesa. Le aspettative di guadagno, poi, sono da capogiro

Non è di troppo tempo fa la notizia della pubblicazione del libro scandalo del Principe Harry. A Buckingham Palace la serenità dura sempre troppo poco, a poco tempo dalla morte della Regina Elisabetta, infatti, il figlio di Re Carlo ha deciso di pubblicare il libro Spare di cui è stata rimandata l’uscita. La pubblicazione era prevista proprio per questo mese, ma per rispetto nella morte di sua nonna, Harry ha deciso di rimandare l’uscita al 10 gennaio.

Il libro sarà pubblicato in tutto il mondo e sarà tradotto in 16 lingue diverse. In Italia, il libro sarà edito da Mondadori ed al momento è già possibile farne un pre-order. Nonostante non ci sia alcun commento ufficiale da parte della Royal Family, è già noto che la pubblicazione del libro ha creato non pochi attriti tra i membri della famiglia. Cosa c’è di tanto scandaloso nel racconto?

Principe Harry e Spare: quanto guadagna dalle vendite?

People è riuscito a fare una stima di quanto il Prince Harry potrà guadagnare dalle vendite del suo libro. Tanto per cominciare, il duca ha avuto un anticipo di venti milioni di dollari, seppure non saranno tutti intascati da lui stesso. In particolare, sembrerebbe che Harry voglia donare una parte del ricavato a Sentebale, una charity fondata nel 2006 per aiutare i bambini affetti da HIV in Africa. Non solo, perché 300 mila dollari saranno anche donati a WellChild, un’associazione che sostiene i bambini disabili e le loro famiglie.

Il Principe Harry e Meghan Markle sono noti per la tanta beneficenza che fanno, questa volta anche con i ricavati del proprio libro che creerà non poco scompiglio tra la Royal Family. Spare sarà il primo racconto del duca, nero su bianco, che testimonierà la sua vita da Reale.