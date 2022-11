Poste Pay, clienti al settimo cielo: il servizio che farà contenti tutti

Una bellissima novità per i clienti di Poste Pay, o coloro che utilizzano anche sporadicamente il servizio di banking delle Poste

Sono moltissimi gli italiani che usufruiscono in questo periodo storico della Poste Pay. Vale a dire la nota carta prepagata, legata al servizio di banking erogato da Poste italiane. Una scelta comoda e spesso anche conveniente.

Chi non vuole effettuare spese, soprattutto quelle minime o via on-line, con carte di credito legate ai conti correnti bancari, si affida dunque a Poste Pay che nelle sue funzioni è da sempre molto leggera e facile, visto che ricaricabile in poche semplici mosse.

Poco fa è arrivato un annuncio proprio riguardante i clienti più affezionati di Poste Pay, coloro che da anni utilizzano questo sistema di pagamento. Verrà prorogato un servizio utile e conveniente che farà felici i clienti ed i consumatori.

Cashback prorogato per i clienti Poste Pay: ecco come funziona e quanto conviene

Il servizio di cui parliamo è il cosiddetto cashback, ovvero l’idea partita mesi fa dal Governo Draghi che permette a chi fa acquisti con le proprie carte di credito (o prepagate) di ricevere una sorta di piccolo ritorno economico.

Un mezzo per promuovere l’utilizzo del Pos e soprattutto per evitare l’evasione fiscale negli acquisti, in questo momento particolarmente delicato per l’economia italiana. Già da tempo Poste Pay ha ricevuto un via libera conveniente in tal senso.

Chi effettua spese tramite Poste Pay pari o superiori ai 10 euro, avrà di ritorno sulla propria carta 1 euro di rimborso. Circa il 10% di risparmio dunque su qualsiasi di questi acquisti, il che rende molto più attraente spendere con la carta prepagata di Poste.

Tale servizio cashback è stato prorogato almeno fino al 31 gennaio 2023, come annunciato sia da Poste che dal Ministero delle Finanze.

Per la partecipazione a tale programma, i clienti del servizio banking di Poste Italiane dovranno scaricare l’app della carta ricaricabile su Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Contestualmente all’atto dell’acquisto, gli utenti dovranno mostrare al rivenditore il codice QR generato dalla stessa app.

Come nei mesi precedenti, anche attualmente l’iniziativa di Poste Pay è legata ai numerosi negozi partner. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.