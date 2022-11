Meteo, adesso è veramente autunno: temperature in picchiata. Cambiamento radicale in vista, arrivano due perturbazioni di fila

Forse ci siamo abituati troppo bene, ma da questa settimana molte cose cambieranno nella vita degli italiani. Perché dalla fine dell’estate a oggi sono stati molti i giorni di bel tempo garantiti dall’alta pressione e dall’anticiclone africano. Ora però lascerà spazio all’autunno vero e ad un repentino calo delle temperature.

Merito delle due perturbazioni che colpiranno l’Italia a stretto giro portando condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni del Nord. A cominciare già da oggi con il maltempo che transiterà velocemente sull’Italia Nord Occidentale portando un deciso calo delle temperature anche sulle regioni tirreniche. In più, finalmente per chi deve cominciare a lavorare in montagna, arriverà la neve anche a quote relativamente basse, dai 1500 metri in su.

Ma ancora peggio sarà giovedì 3 e venerdì 4 novembre con la seconda perturbazione del mese che svenderà fino alle regioni centrali. Una fase decisamente instabile, con rovesci e temporali più forti su tutta la dorsale tirrenica. Poi però nel weekend le temperature torneranno vicine ai valori tipici per questo periodo dell’anno.

Meteo, adesso è veramente autunno: temperature in picchiata. Al Sud resiste l’alta pressione

Guardando nel dettaglio, oggi al Nord le prime avvisaglie di maltempo. Fin dal mattino il cielo sarà coperto al Nordovest, con piogge diffuse su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, specie quella di Ponente. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni si sposteranno anche in Lombardia, anche se con fenomeni isolati. Entro sera cielo coperto ovunque ma con poca possibilità di pioggia. I valori massimi andranno dai 16° Milano e Torino fino ai 23° di Bologna

Anche al Centro e sulla Sardegna l’anticiclone africano mollerà la presa. La giornata partirà con un cielo sempre più coperto sulla Toscana centro-settentrionale, ma senza precipitazioni. Sul resto delle regioni invece generalmente stabile con prevalenza di sole e cielo sereno. Le massime andranno dai 22° di Perugia ai 25° di Roma.

Infine al Sud anche per oggi dominerà il bel tempo perché qui l’alta pressione africana non mollerà la presa. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni e temperature senza grosse variazioni: valori massimi tra i 22° di Potenza e i 28° di Bari.