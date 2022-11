Giulia Salemi, il terribile dramma: “Ho una cicatrice importante”

Giulia Salemi ha rivelato il terribile dramma che le avrebbe lasciato una cicatrice importante. Sembrerebbe proprio che questo la metta un po’ a disagio con il suo corpo: ecco cosa ha raccontato la conduttrice insieme alla madre Fariba.

Giulia Salemi è sempre più lanciata verso la sua carriera di presentatrice ed ormai la sua presenza in televisione non è più un’eccezione. Recentemente ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha annunciato quello che i suoi ammiratori sperano da tempo. Ha preso una casa a Milano insieme a Pierpaolo Pretelli e presto andranno a convivere insieme.

La coppia ha spesso confermato di avere intenzioni di mettere su famiglia. Giulia ha spiegato che Pierpaolo è il primo uomo che non cerca di snaturarla. Lui, invece, ha rivelato che “la voce dei social” del GF Vip 7 è la prima donna che ha presentato a suo figlio. Ha subito sentito che con la Salemi avrebbe costruito qualcosa di importante.

Giulia Salemi, il terribile dramma dell’infanzia

Giulia Salemi ha iniziato la sua carriera come influencer su Instagram. Si è sempre mostrata molto sicura di sè, ed è per questo motivo che è veramente strano scoprire che c’è una parte del suo corpo con cui non si sente a suo agio. Nel corso di un’intervista insieme alla madre al settimanale DiPiù, ha raccontato il terribile dramma che c’è dietro.

Giulia Salemi ha spiegato di avere un seno più piccolo dell’altro. Sua madre Fariba ha raccontato che, quando aveva solo tre mesi, la conduttrice continuava a tossire. Per questo motivo, avevano fatto degli accertamenti medici, scoprendo che aveva una massa che poi si è accertato fosse un tumore. Si è dunque proceduto ad un’operazione di cinque ore.

La decisione della conduttrice: “Per adesso va bene così”

Fariba Tehrani ricorda il terribile dramma che ha attraversato Giulia Salemi prima e dopo l’operazione per il tumore. Per poterle stare vicino, si era tagliata i capelli da uomo, rinunciando alle cure anche più semplici per sè stessa. Da allora, la commentatrice dei social del GF Vip 7 sarebbe stata sempre molto magrolina e fragile di fisico.

Giulia Salemi ha spiegato che gli è rimasta una cicatrice a forma di croce che sembra tagliare un po’ un seno. Questo avrebbe comportato l’asimmetria che sembrerebbe proprio imbarazzarla. Per il momento, comunque, non sembrerebbe intenzionata a rifarsi il seno, ma non esclude di ricorrere alla chirurgia in futuro.

