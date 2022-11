GF Vip, lutto improvviso per il concorrente: l’annuncio è straziante

Il concorrente del GF Vip, noto ormai al grande pubblico, ha annunciato la tragica perdita familiare, con un messaggio molto commovente

Momenti di dolore improvviso per un partecipante al Grande Fratello Vip. Ma non si tratta di uno dei concorrenti dell’edizione attuale, la numero 7, bensì di un personaggio ormai pubblico che ha gareggiato nel recente passato.

Ci riferiamo ad Andrea Zenga. Il giovane ha preso parte al GF Vip 5, dove ha conosciuto anche colei che è la sua attuale compagna: Rosalinda Cannavò, che in queste settimane sta spopolando come concorrente a Tale e Quale Show su Rai Uno.

Zenga ha fatto sapere pubblicamente di essere in lutto. L’ex calciatore ha infatti detto addio ad un suo grande affetto, ovvero la nonna materna Gianna. Una scomparsa dolorosa che ha letteralmente straziato il figlio d’arte.

Addio a nonna Gianna: l’annuncio ed il ricordo di Andrea Zenga e di Rosalinda Cannavò

“Ciao Nonna, continua a splendere da lassù, ti voglio bene!” – ha scritto Andrea Zenga per ricordare la donna appena scomparsa. L’ex concorrente del GF Vip 5 ha pubblicato inoltre una foto con la nonna e sua madre Roberta.

Anche la fidanzata Rosalinda Cananvò ha speso parole davvero dolcissime in ricordo della nonna del suo compagno: “Ciao nonna Gianna. Ho avuto il piacere di conoscerti, avrei voluto vederti di più. Rimarrai nel mio cuore. Tanta forza a nonno. So che, dall’altra parte, sarai un angelo che veglierà su tutti i suoi affetti“.

In un’altra storia su Instagram, l’attrice siciliana ha lanciato un messaggio di forza al suo fidanzato per il lutto che sta vivendo: “Li con te. Sempre… nei momenti belli e quelli più difficili. Per essere l’uno la forza dell’altro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Un altro momento dunque di grande dispiacere per la famiglia Zenga, anche se in toni diversi rispetto al gossip esploso tempo fa, quando il primogenito dell’ex calciatore Walter, ovvero Jacopo Zenga, si era sposato in gran segreto con la sua Marina Crialesi.

Una scelta singolare e di rottura, visto che alle nozze non era stato invitato nessun membro della famiglia, neanche Andrea Zenga con cui Jacopo ha comunque buonissimi rapporti.