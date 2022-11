GF Vip 7, il crollo emotivo dopo la diretta: abbandonerà anche lei la casa? – VIDEO

Dopo la tredicesima puntata del GF Vip 7 del 31 ottobre, una vippona ha avuto un vero e proprio crollo emotivo: abbandonerà anche lei la casa più spiata d’Italia? Ecco il video che mostra come si stava nascondendo fra le lacrime.

Durante la tredicesima puntata del GF Vip 7 non sono più entrati i nuovi vipponi, che ormai il pubblico attende da diverso tempo. Sembrerebbe proprio che il 3 novembre, invece, ci saranno i nuovi ingressi. Al momento, sembrerebbe essere confermato che entreranno nella casa Edoardo Tavassi e Luca Onestini, entrambi senza i celebri fratelli.

Secondo quanto rivela l’esperto di gossip Amedeo Venza, anche Micol incorvaia, sorella della più celebre influencer Clizia Incorvaia, dovrebbe entrare molto presto nel GF Vip 7. Si tratta di un nome molto particolare, che potrebbe decisamente ravvivare le dinamiche: è infatti l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria.

GF Vip 7, chi è il vippone che vuole uscire dalla casa

Mentre diversi personaggi del mondo dello spettacolo si accalcano fuori dalla porta rossa per poter entrare nel GF Vip 7, ci sono fortissimi dubbi nei confronti di una concorrente, che molto probabilmente abbandonerà nelle prossime ore. Nel corso della tredicesima puntata, infatti, Alfonso Signorini ha trasmesso una serie di video molto particolari.

Il collage di conversazioni private dei vipponi restituiva un quadro desolante. Sembrerebbe infatti che gran parte dei concorrenti del reality show, soprattutto le donne, trovassero Carolina falsa e, soprattutto, ipocrita. Lo sguardo della Marconi durante la diretta faceva trasparire le sue emozioni. Inspiegabilmente, però, se l’è presa con Alfonso Signorini.

“Mi sento che ho fallito”: Carolina abbandonerà il GF Vip 7?

Carolina Marconi non ha gradito di essere messa al centro di una polemica. Preferiva che, invece di trasmettere un video con i commenti su di lei si fosse parlato della sua lotta contro il tumore. Del resto, lei non ha mai fatto mistero di essere entrata per questo motivo nel GF Vip. Poco dopo la trasmissione, ha letteralmente avuto un crollo emotivo.

Con il volto rivolto dentro l’armadio, Carolina sembrava volersi nascondere dietro l’anta mentre piangeva. George, però, si è accorta che stava piangendo, ed è subito corso a consolarla. La Marconi, singhiozzando, ha spiegato che avrebbe voluto dare un’immagine diversa di sè stessa in questo reality: “Mi sento che ho fallito“.

Ecco il duro sfogo di Carolina Marconi con Attilio Romita dopo circa un mese di permanenza nella casa del GF Vip 7: lascerà la casa?

