Flavio Briatore nel mirino di una Vippona, che intrigo: “Forse si deve ripulire”. Al GF Vip momento delicato, con il marito deve chiarire

Parlano tanto, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, e tutto quello che raccontano finisce nel mirino della critica ma anche degli haters. Come le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà che qualche tempo aveva aveva detto di conoscere bene Flavio Briatore.

In realtà il manager piemontese che ora ha anche un ruolo chiave nell’organizzazione del Mondiale di Formula 1 aveva smentito, dicendo di non ricordarsi chi fosse. E così in diretta Alfonso Signorini ha chiesto conto alla Vippona, per chiarire chi due due avesse ragione. “Per fortuna ci sono le foto. Credo sia stanco di essere sempre accollato a donne diverse. O magari in quel periodo frequentava una e forse si deve ripulire“.

Giaele ha spiegato che in quel periodo erano insieme a Forte dei Marmi, ma prima si erano conosciuti in Sardegna. “Mi ha invitata, sono andata con una mia amica”, ha raccontato, senza chiarire fino in fondo la natura del loro rapporto.

Flavio Briatore nel mirino di una Vippona, che intrigo: le foto del marito la mandano in crisi

Ma la presunta o vera amicizia con Flavio Briatore è stato solo uno degli argomenti di discussione in studio. Perché negli ultimi giorni la Vippona si è avvicinata pericolosamente ad Antonino Spinalbese ed è stata l’occasione per chiarire i loro rapporti e per spiegare se sia una vendetta nei confronti del marito.

Nelle ultime settimane infatti sono spuntate alcune immagini di Bradford Beck, l’imprenditore americano che lo scorso febbraio ha sposato Giaele dopo 4 anni insieme, con un’altra, mentre si baciavano. E lei non ha gradito: “Pensavo che l’avesse fatta questa cosa per una vendetta nei miei confronti, poi pensandoci se ci sono dei problemi viene qui e me lo dice. Ora mi aspetto una risposta”.

Un dettaglio però l’ha mandata in crisi. “Ma la fede? Vedo che non porta la fede. Conosco bene la mia migliore amica, non mi farebbe mai un torto simile, c’è qualcosa che devo sapere? A me va bene che esca a divertirsi, però voglio che tutte sappiamo che è sposato”. Un chiarimento in diretto è obbligatorio.