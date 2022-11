Expert, offerte folli: questi prodotti sono a metà prezzo. Si possono trovare davvero delle occasioni uniche in questo periodo

Collegandosi sul sito di riferimento si trovano tutti i prodotti presenti sul volantino. Sconti del 50% su una vasta gamma di oggetti, reperibili sotto costo e con comode consegne a domicilio.

In questo periodo è possibile trovare una lunghissima serie di offerte scandagliando i cataloghi online. Nello specifico se facciamo riferimento al noto gruppo Expert, abbiamo un volantino ricchissimo di occasioni. Ci sono prodotti dall’alto valore commerciale che possono essere reperiti al 50% del prezzo, con prezzi davvero sconvolgenti. Si può trovare ogni genere di merce, sia appartenente alla tecnologia che ad altri ambiti. Uno dei grandi vantaggi del volantino Expert è la possibilità di comprare gli stessi prodotti attraverso l’e-commerce sul portale, senza variazioni di costo. Andrà semplicemente aggiunto il prezzo della spedizione a domicilio.

Fino al 13 novembre Expert propone le cosiddette Sorprese Black, una vastissima gamma di offerte speciali con sconti che riducono di molto la spesa finale. I clienti possono sfogliare il catalogo ricco di spunti interessanti soprattutto sul campo degli smartphone, con la possibilità di tagliare buone cifre in fase di acquisto.

Expert, offerte folli: ci sono smartphone con il 50% di sconto

A proposito di convenienza e qualità del prodotto partiamo citando l’affascinante Galaxy A53, acquistabile a 399 euro. Ci sono poi altri modelli appartenenti ad un range di prezzo piuttosto simile. Impossibile non citare ad esempio Oppo reno 6 pro a soli 429 euro, Oppo reno 8 Lite a 349 euro, Galaxy A33 a 289 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Redmi 10 2022 a 169 euro, Galaxy A04s a 149 euro, Redmi 10C a 139 euro.

Per chi vuole puntare al top di gamma suggeriamo di non perdere assolutamente di vista il Galaxy S22, uno degli smartphone di punta della Samsung in questi mesi. Il suo prezzo di listino si aggira intorno agli 800 euro, ma si può trovare in offerta a soli 699 euro. Non mancano poi altri modelli in offerta, per tutti i tipi di tasche e necessità. Per chi volesse approfondire la faccenda non resta che andare direttamente sul sito ufficiale Expert per prenderne visione in modo completo. (CLICCA QUI PER VISUALIZZARE TUTTE LE MIGLIORI OFFERTE DEL GRUPPO EXPERT)