DAZN a prezzo scontato, più siamo e più vinciamo: scatta l’offerta top. C’è sempre un buon motivo per pensare all’abbonamento

Una stagione decisamente particolare per tutti gli appassionati di sport e in particolare di calcio, perché i prossimi Mondiali di Qatar 2022 la spezzeranno in due. Ma anche se la Serie A e gli altri campionati ripartiranno solo ai primi di gennaio, DAZN è pronta con una nuova offerta a prezzo scontato.

Sta per partire infatti “Porta un amico in DAZN“, lanciata da TIM per i suoi clienti TIMVision, che potranno portare un loro conoscente ad attivare l’abbonamento Standard con prezzi imbattibili. La promozione scatterà il 2 novembre 2022 e si annuncia molto interessante.

In pratica a tutti quelli che sono clienti TIMVision Calcio e Sport Gold (offerta che include la piattaforma streaming DAZN) sarà fornito in regalo un codice promozionale da inoltrare ad un amico. Grazie a quello si potrà attivare l’abbonamento Standard direttamente con DAZN. E il nuovo cliente TIMVision Calcio e Sport avrà i primi 3 mesi offerti da DAZN. Il prezzo salirà a poi 19,99 euro al mese per i 6 mesi successivi per diventare definitivamente di 29,99 euro al mese a tempo indeterminato.

DAZN a prezzo scontato, più siamo e più vinciamo: come funziona la promozione

Tramite il piano DAZN Standard è possibile registrare fino a 2 dispositivi alla volta con visione dei contenuti in contemporanea su altrettanti dispositivi. Ma solo se entrambi risulteranno connessi alla stessa rete internet dell’abitazione. Invece il singolo dispositivo potrà invece essere utilizzato ovunque.

Ma attenzione alla regola base: per poter fruire della promozione, sarà necessario che il cliente che ha già TIMVision e fornisce il codice mantenga l’offerta con TIM. in caso contrario infatti l’amico al cui verrà fornito il voucher perderà il diritto alla promozione, a decorrere dalla stessa data.

Ma cosa include il pacchetto? DAZN trasmette in esclusiva tutta la Serie A TIM e la Serie BKT, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League. Inoltre le partite de LaLiga Santander, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup e la MLS, più alcuni campionati di calcio femminile. E poi i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, lo sport da combattimento con boxe e UFC, il football americano dell’NFL e le freccette.