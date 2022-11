Charlene di Monaco sempre più sola: l’ultimo dettaglio allarma il Principato. La principessa tiene tutti i suoi fan col fiato sospeso

Con Alberto il matrimonio non sembra procedere nel migliore dei modi. Anche a Palazzo non ci sono dei buoni segnali; ormai gli sono rimasti solo i fantastici gemelli Jacques e Gabriella.

Il viaggio di Alberto di Monaco alle Seychelles senza di lei ha allarmato subito tutti gli appassionati delle vicende reali. Charlene di Monaco non ha preso parte alla visita di stato del marito. Un appuntamento istituzionale a cui di solito si dovrebbe vedere anche la presenza della first lady. Ufficialmente è stato detto che il forfait fosse dovuto a degli impegni in patria improcrastinabili. In realtà anche alla Rocca della Wittstock non ci sono stati molti segnali, con Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco che hanno spesso preso il suo posto in eventi istituzionali. Sembra come se l’ex nuotatrice sia stata messa da parte, sempre più isolata dalla famiglia Grimaldi. In questo momento le restano solo le gioie da mamma, con i due splendidi gemelli, Gabriella e Jacques che crescono a vista d’occhio.

Secondo i ben informati alla base di tutto ci sarebbe un accordo segreto, pre-matrimoniale, tra Charlene e Alberto, che la “costringerebbero” a partecipare solo ad un’esclusiva lista di eventi concordati. Una grossa cifra sarebbe stata pagata alla principessa sudafricana per sottostare a queste linee guida.

Charlene di Monaco sempre più sola: la sua unica gioia sono i due gemelli

Ora non può far altro che attenersi a queste indicazioni, anche a costo di rimetterci in visibilità. Dopo l’ultimo anno e mezzo di grande difficoltà fisica e psicologica, per la Wittstock è arrivato il momento di pensare soprattutto a se stessa. Sui social gli scatti sono tutti dedicati ai figli, la vera gioia della sua vita.

Proprio in concomitanza con la festa di Halloween i due gemelli sono stati immortalati in scatti deliziosi in maschera. Il piccolo Jacques ha scelto un travestimento da vampiro, mentre la sorella Gabriella ha indossato un abito arancione da zucca all’ultima moda con una vistosa gonna in tulle.

Un quadretto familiare felice che allontana le brutte voci che riguardano i due genitori.