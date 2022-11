“Non vedo l’ora”: Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser commuovono i fan – VIDEO

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser commuovono i fan: l’annuncio era davvero inaspettato ed ha riempito i loro cuori di gioia. Ecco cosa sta succedendo.

Tante persona hanno scommesso sulla fine della loro relazione. Dopo essersi conosciuti al GF Vip 5, il settimanale Chi spiegava che la coppia non era riuscita a sopravvivere al periodo del lockdown. Ignazio Moser aveva infatti esteso i suoi impegni a Lisbona. Era quindi andato dalla sorella, mentre Cecilia Rodriguez era tornata a Milano.

Subito dopo, Ignazio era partito per la Sardegna insieme all’amico Andrea Damante. Il gossip indica che si sarebbe avvicinato molto alla modella Caterina Bernal mentre era lontano da Cecilia. Non è questa l’unica volta in cui si è parlato di una presunta infedeltà da parte di Moser nei confronti della sorella di Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio inaspettato

L’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che ci sia effettivamente stato almeno un tradimento da parte di Ignazio Moser nei confronti di Cecilia Rodriguez. Ci sono anche delle segnalazioni riguardo l’ex gieffino che, durante una vacanza ad Ibiza con degli amici di diverso tempo fa, sembrerebbe essersi avvicinato ad un gruppo di ragazze.

Ignazio Moser, però, sembrerebbe aver capito di aver sbagliato. Il sentimento fra i due influencer sarebbe molto forte, e dunque non sorprende che dopo circa due anni di relazione Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser abbiano deciso di fare un importantissimo annuncio condividendo un dolcissimo video sui propri canali social.

“Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”: la dedica è dolcissima

A caricare il video su Instagram è stato Moser. Si vedono diverse candele in una stanza buia: alcune sembrano delineare alcuni spigoli della stanza, altre disegnano la forma di un cuore. Subito dopo, si vedono solo le mani dei due ex gieffini: entrambi portano la fede sull’anulare. Cecilia ed Ignazio si sposeranno dunque molto presto.

Ignazio Moser ha chiarito attraverso l’annuncio su Instagram di essere è stato lui a fare la proposta a Cecilia Rodriguez. Ha infatti scritto: “She said yes!“, ovvero “Ha detto sì!“. Sono subito arrivati una pioggia di cuori da parte di numerosi vip, come Costanza Caraccio, Nicola Ventola, Caterina Balivo, Valentina Ferragni e Filippo Magnini.

Ecco il video che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno usato per fare l’annuncio del loro matrimonio: