Uomini e Donne, Ida Platano si è fidanzata? Le foto parlano chiaro – FOTO

Ida Platano si è fidanzata? Ci sono alcune foto inequivocabili che hanno iniziato a fare il giro del web. Ecco cosa avrebbe fatto la dama siciliana di Uomini e Donne nel pomeriggio del 31 ottobre e chi le avrebbe fatto compagnia.

Il 31 ottobre Ida Platano non ha dato il solito buongiorno ai suoi ammiratori su Instagram con il suo solito sorriso. Si è piuttosto mostrata in viaggio: la destinazione era ignota, ma nel corso della giornata sono arrivate numerose segnalazioni. Alle quattro di pomeriggio, infatti, un cavaliere di Uomini e Donne si è mostrato anche lui in viaggio.

Dove stavano andando Ida Platano ed Alessandro Vicinanza? Secondo le foto condivise dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due protagonisti di Uomini e Donne si sarebbero incontrati ancora al di fuori del programma. Come nelle precedenti occasioni, ci sono le foto che documenterebbero il loro incontro: verranno espulsi da Maria De Filippi?

Uomini e Donne, Ida Platano si è davvero fidanzata?

Non è la prima volta che Alessandro Vicinanza ed Ida Platano vengono sorpresi insieme al di fuori di Uomini e Donne. Come mai nel loro caso non viene applicato il regolamento? È la stessa domanda che sembrerebbe porsi anche il giornalista Lorenzo Pugnaloni. Forse nelle prossime puntate la dama siciliana lascerà Uomini e Donne?

Alessandro ed Ida sembrerebbero essersi incontrati prima a Salerno, la città natale del cavaliere. Successivamente, avrebbero deciso di sfruttare queste giornate di fine ottobre decisamente molto calde per fare un giro nella provincia, più precisamente ad Amalfi. I due sono stati immortalati insieme da un benzinaio e poi in una piazza affollata.

Cosa sta succedendo al di fuori di Uomini e Donne?

Ciò che sembra poco chiaro a questo punto sarebbe il gesto di Riccardo Guarnieri, che avrebbe pubblicato la canzone sua e di Ida mostrandosi in viaggio. Se la dama siciliana poco dopo è andata da Alessandro, tutto sembrerebbe proprio voler indicare che la parrucchiera ha dimenticato una volta per tutto il suo ex fidanzato e sta guardando oltre.

In ogni caso, perchè tutte queste dinamiche ormai si svolgono al di fuori di Uomini e Donne? Andrea Nicole e Ciprian Aftim furono inizialmente “sgridati” proprio da Maria De Filippi per essersi incontrati fuori dal programma. Cosa sta succedendo invece in questi giorni fra i protagonisti del Trono Over?

Ecco alcune immagini che sembrerebbero far pensare che Ida Platano si sia fidanzata con Alessandro Vicinanza:

Qui sotto, invece, il particolare messaggio che Ida Platano ha trovato all’interno di un bacio Perugina. Si tratta di un messaggio per qualcuno?