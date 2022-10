Tommaso Stanzani dimentica Zorzi? L’indizio che lo incastra – FOTO

Dopo il video di Zorzi che bacia un altro, adesso tocca a Tommaso Stanzani tirar fuori gli scheletri dall’armadio

Nelle ultime ore sono stati pubblicati degli indizi che vedrebbero il ballerino di Amici essere molto vicino ad un suo collega. Zorzi è stato già dimenticato? Questa sembra essere l’impressione che arriva dai suoi atteggiamenti.

Non troppo tempo fa, è emerso sul web il video di Tommaso Zorzi in discoteca che baciava un altro. È stato quello l’indizio scatenante che ha messo un sigillo sulla storia, ormai al capolinea, tra il ballerino di Amici ed il suo ex fidanzato. Di certo Tommaso Stanzani non ha intenzione di stare a piangersi addosso più di tanto e così si è dato immediatamente da fare, senza neppure nasconderlo.

Come spesso accade, le segnalazioni sono giunte a Deianira Marzano che ha pubblicato sul web: “Ecco il ballerino nuova fiamma di Stanzani”. In allegato al messaggio le storie dei due diretti interessati che riprendono lo stesso scenario. L’altro ragazzo è Francesco Sabatino, che sembrerebbe essere un collega di Tommaso.

Tommaso Stanzani, il caos dopo la segnalazione sulla nuova fiamma

A seguito dello screen pubblicato da Deianira, un utente le ha scritto: “Dopo che hai pubblicato le foto del mare si sono tutti agitati molto perché sono usciti diversi articoli e da una parte la manager ti ha lanciato frecciatine velate, dall’altra amici sono accorsi a fingere che fossero più persone. In realtà, già quando è arrivato a Genova aveva la foto del mare in vista sul telefono e per finire, una sua amica ha aperto il box domande anonimo -guarda caso- ed ha pubblicato solo due domande”.

Successivamente, Deianira ha ricevuto un altro screen ancora con in allegato la spiegazione: “Questo è il momento in cui si è incontrato con gli altri, ma aveva già la storia del mare. Poi ha fatto la storia dopo spacciandosi in compagnia degli altri”. Il mistero si infittisce, ma in realtà la situazione è più che chiara: Stanzani e Zorzi non stanno più insieme ed ognuno si diverte a modo suo.