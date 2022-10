Nuovo ribaltone in Serie A: adesso l’esonero è vicinissimo

Un’altra panchina della Serie A rischia di salta, con l’esonero che al momento sembra vicino: chi potrebbe dire addio al campionato italiano.

Un altro colpo di scena potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Infatti una delle panchine è sempre più a rischio dopo la terza sconfitta consecutiva: la società pensa seriamente all’esonero.

Nella giornata di ieri è arrivato un altro Ko per un tecnico della Serie A e la situazione adesso si fa a dir poco bollente. L’insuccesso è arrivato in una delle partite delle ore 15 e mette l’allenatore sulla sedia bollente, con la società che in queste ore sta considerando la possibilità di un esonero per dare una svolta alla stagione.

Ovviamente stiamo parlando dello Spezia, sconfitto nella giornata di ieri dalla Fiorentina in casa. Il 2-1 dei viola è arrivato allo scadere, coi liguri in dieci dall’82’ a causa dell’espulsione di Nikolaou. A condannare la squadra di Luca Gotti ci ha pensato un goal in extremis di Cabral. Dopo un inizio convincente adesso la classifica fa tremare la compagine ligure.

Serie A, Luca Gotti vicino all’esonero: lo Spezia pronto alla svolta

La classifica adesso piange per lo Spezia. Infatti al momento M’bala Nzola e compagni sono sedicesimi con appena 9 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il club con proprietà americana valuta, pensa al da farsi dopo l’ennesima caduta della propria squadra. Non si escludono scelte forti, come il licenziamento del tecnico arrivato in estate dopo l’addio di qualche mese prima all’Udinese. Al momento Gotti è sotto osservazione, ma se non arriveranno punti nella prossima partita potrebbe dire addio alla formazione bianconera.

Sono diversi i nomi che potrebbero prendere il suo posto. Al momento i sostituti più papabili sono Andreazzoli, Ballardini (esperto di ingressi a stagione in corso) e D’Aversa, quest’ultimo ancora sotto contratto con la Sampdoria. Considerata la proprietà straniera e la presenza, in qualità di Ds, dello spagnolo ex Fiorentina Macia, potrebbe essere ingaggiato uno straniero o comunque un nome suggestivo come per esempio Tedesco, l’italo-tedesco molto stimato qui nel nostro Paese e reduce dall’esperienza al Lipsia. Infatti attualmente quest ultimo è senza squadra e potrebbe essere il nome giusto per gli spezzini.