Sanremo 2023, storica cantante si candida: l’appello rivolto proprio ad Amadeus!

Sanremo 2023 è alle porte, l’aria del Teatro Ariston si avverte già: c’è chi continua a candidarsi direttamente ad Amadeus

Amadeus ha passato l’estate con le cuffiette per selezionare tutte le candidature alla prossima edizione della kermesse, ma ne arrivano sempre di più. Una storica cantante italiana si propone al direttore artistico.

A Sanremo 2023 potremmo assistere ad un gran ritorno nella scena musicale italiana da parte di una storica cantautrice che ha fatto un appello ad Amadeus sulle colonne del settimanale Nuovo. In particolare, Annalisa Minetti ha ammesso: “C’è un progetto musicale molto interessante che mi potrebbe portare di nuovo sul fantastico palco di una famosa città ligure di cui però, per scaramanzia, non pronuncio neppure il nome”.

Dalle parole della Minetti sembrerebbe che all’orecchio del direttore artistico il suo progetto sia già arrivato e che lo sta attenzionando come tutti i brani a lui giunti quest’estate. Con il largo anticipo con cui è stata annunciata la sua direzione, Amadeus ha avuto molto tempo per fare una selezione accurata dei big in gara cui si aggiungeranno i 3 finalisti di Sanremo Giovani, come accaduto lo scorso anno con Tananai, Yuman e Matteo Romano.

Annalisa Minetti torna per Sanremo 2023?

Annalisa Minetti spera di poter scendere le scale del palco del Teatro Ariston di Sanremo, intanto continua a battersi per la sua vista. L’atleta paralimpica è stata simbolo di grandi battaglie e innovazioni, adesso ha raccontato di star sentendo spesso il suo oculista per potersi sottomettere ad un intervento, di cui, però, non è ancora prevista una data: “Si tratta di un intervento complesso e il mio oculista, fino a quando non ha certezze, non si sbilancia sulla data. Ho gli ‘occhi magici’ che mi aiutano a riconoscere persone e oggetti quando sono da sola”.

Non solo musica, Annalisa Minetti è anche un’atleta ed ha impegni con lo sport: “Sarò sicuramente a Parigi 2024 con la Nazionale di questa disciplina”.