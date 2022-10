La febbre per il Napoli contagia proprio tutti. Gli straordinari risultati conseguiti fino a oggi dalla squadra di Spalletti hanno riacceso il tifo in città così come non si vedeva da anni. Forse dai tempi del Napoli di Sarri che sfiorò lo scudetto. Lo stadio Maradona di Fuorigrotta è ormai gremito a ogni partita. Compresa quella contro il Sassuolo di sabato scorso, vinta (manco a dirlo) con 4 gol di scarto senza subirne nemmeno uno. Tra i tanti tifosi che gremivano gli spalti anche una coppia di sposi.

Sì: con tanto di abiti della cerimonia ancora indosso e sposa che stringe tra le mani il bouquet floreale. La scena della coppia non poteva certo passare inosservata. L’utente donatodecaprio89 l’ha immortalata e pubblicata sui social con tanto di auguri ai due novelli sposi. Che, come si vede dalle immagini, saltano e incitano la squadra azzurra prima del fischio di inizio contro la formazione neroverde. Il Napoli targato Luciano Spalletti, insomma, continua a deliziare e coinvolgere sempre più tifosi.

Napoli-Sassuolo, coppia di sposi in curva: l’inarrestabile marcia della squadra di Spalletti

E dopo la giornata di ieri, i tifosi partenopei hanno tanto da gioire. Con le sconfitte della Lazio e – soprattutto – del Milan, il Napoli allunga in vetta a 6 punti dai rossoneri di Pioli. Una marcia che sembra inarrestabile quella di Kvaratskhelia e compagni, che oltre a spadroneggiare in campionato fanno la parte del leone pure il Champion’s League. Cinque vittorie su cinque partite con ben 20 gol all’attivo, di cui 10 rifilati all’Ajax e 4 al Liverpool in attesa della gara di ritorno a Anfield Road. La squadra azzurra è nel pieno della sua forma, arrivando ad attirare l’attenzione anche in campo internazionale. Qualificatasi con abbondante anticipo agli ottavi di Champion’s dove potrà misurarsi con le altre big della competizione europea.