Meteo, anche l’inizio settimana segnata dall’anticiclone di Halloween: caldo sull’Italia

Nel corso di questo inizio settimana il meteo continuerà ad essere caratterizzato dall’anticiclone di Halloween: esplode il termometro sulla penisola.

Inizia una nuova settimana sulla penisola italiana, con le correnti anticicloniche che continueranno a condizionare le previsioni per i prossimi giorni. Infatti avremo una calura fuori dal normale per la stagione: tutti i dettagli.

L’Italia è ancora in una bolla africana, con l’anticiclone che caratterizzerà anche il Ponte di Ognissanti. Gli ultimi aggiornamenti confermano il possente Anticiclone di Halloween che ci traghetterà nel mese di Novembre, con pesanti conseguenze sull’Italia. L’atmosfera di questi giorni non presenterà tante verità. L’Italia sta vivendo un contesto meteo davvero eccezionale, sia per la durata piuttosto lunga di questa fase anomala, sia per le temperature che si mantengono su valori straordinariamente sopra la media.

La configurazione generale resta dominata da un vasto campo di alta pressione a matrice africana che risulta di stampo estiva. La stabilità atmosferica e le giornate calde e soleggiate saranno sicuramente uno degli aspetti salienti e decisamente anomali già dal weekend. Anche i valori termici risulteranno fuori dal normale. Ma ci saranno anche pesanti conseguenze ambientali come ad esempio le nebbie. Ovviamente tra queste ci sarà anche lo smog, ecco cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, ancora anticiclone in Italia: tutte le previsioni

Non cambia la situazione sulla penisola italiana. Infatti l’anticiclone africano è ancora in grande forma. Tra oggi e domani le calde correnti anticicloniche raggiungeranno il culmine della sua espansione sull’Italia posizionando i massimi barici sia al suolo che in quota sulle regioni settentrionali. Avremo quindi sole e caldo anomalo senza interferenze, sarà anche aria leggermente più asciutta. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo poco nuvoloso ma con nebbie fino al mattino sulla Val Padana. Le nubi risulteranno in progressivo aumento dalla sera/notte su Alpi occidentali e Liguria. I valori termici risulteranno senza alcuna variazione, con le massime che si stabilizzeranno tra i 22 ed i 25 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Ovviamente non mancheranno locali foschie fino al mattino su coste tirreniche e fondovalle appenninici. Le temperature anche qui rimarranno stabili, con valori massimi che andranno dai 22 ai 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sin dal primo mattino del cielo poco nuvoloso. Ovviamente non mancheranno addensamenti diurni in Sardegna e sul Salento, nonostante ciò non ci saranno fenomeni. Le temperature risulteranno anche qui stazionarie, con massime che saranno stabili con massime che andranno dai 22 ai 26 gradi.