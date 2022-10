Marco Bellavia, la drammatica confessione: “Sanguinavo come un pazzo”. Cos’è successo

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Marco Bellavia ha voluto raccontare un suo dramma personale: sanguinava tantissimo.

Dopo tanta attesa, ieri finalmente è stato il turno di Marco Bellavia a Verissimo, con l’attore che ha voluto raccontare una disavventura che ha vissuto. Infatti l’ex gieffino si è trovato a sanguinare tantissimo: ecco cos’è successo.

Sono state settimane di grande attesa per i fan di Verissimo, che nel corso della giornata di ieri sono riusciti finalmente a godersi l’intervista a Marco Bellavia. Questa è stata anche l’occasione per raccontare Marco come uomo, come padre del suo adorato figlio Filippo, e come personaggio televisivo.

Tra le passioni più grandi che ha trasmesso Marco al figlio troviamo sicuramente la bicicletta. Su come sia nata questa passione Marco ha spiegato che quando era piccolo è inciampato proprio grazie ad una bici ed è caduto facendosi molto male. Parlando della sua infanzia Bellavia ha confessato: “Sanguinavo come un pazzo, mi hanno messo sette punti“.

Marco Bellavia, cos’è successo nella casa del GF Vip: la confessione a Verissimo

Sono diversi gli argomenti affrontati. Infatti Marco ha dedicato grande spazio alle vicende che l’hanno visto protagonista al Grande Fratello Vip nelle scorse settimane. A provocare il malessere di Bellavia ci hanno pensato gli atteggiamenti da bulli degli altri concorrenti, uniti alla poca empatia provata nei confronti del compagno di viaggio, non hanno fatto altro che provocare un malessere sempre più forte nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Per questo Marco ha avuto un problema di disequilibrio emotivo che non lo ha fatto dormire.

Inoltre Bellavia ha aggiunto che non avendo l’orologio, e con le luci sempre accese, ha faticato molto a capire quante ore stesse dormendo. Così alla fine si sentiva ubriaco, fuori dal mondo e con la testa staccata dal corpo. Dopo la brutta disavventura all’interno della casa Marco ha ricevuto le scuse da parte di un’ex concorrente, ha rassicurato tutti sul fatto di stare bene. Adesso Marco guarda avanti con due priorità. La prima è Filippo, suo figlio, la seconda è il ritorno in televisione. Infatti a Bellavia è tornata la voglia di fare televisione e non aspetta altro che la prima occasione per rimettersi in gioco.