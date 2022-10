Iva Zanicchi silurata dalla Rai dopo le parolacce? Avrà un programma nuovo: una svolta che non piacerà a selvaggia Lucarelli

Arrivando sulla pista di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi ha coronato un suo piccolo sogno perché da anni inseguiva la possibilità di partecipare. E Milly Carluccci ha colto la palla al balzo ben sapendo quello che avrebbe potuto combinare.

I fatti stanno confermando che è stata una scelta azzeccata, non solo per le polemiche feroci scatenate dalle parole della cantante fin dalla prima puntata contro Selvaggia Lucarelli. Amiche non lo saranno mai, anche perché la giornalista non perde ormai occasione per criticarla e non ha apprezzato nemmeno il ‘ponte’, molto atletico, che Iva ha fatto nell’ultima puntata.

Comunque vada a finire, anche se puntata dopo puntate i punteggio della Zanicchi e di Samuel Peron che balla con lei stanno salendo, c’è una novità importante in vista. Perché Milly Carlucci e Iva Zanicchi saranno insieme in un altro programma di Rai 1 in prima serata, anche quello amatissimo dal pubblico.

Iva Zanicchi silurata dalla Rai dopo le parolacce? Milly Carlucci ha pronto un nuovo ingaggio

Secondo quello che anticipa il portale specializzato BubinoBlog infatti Iva Zanicchi è stata reclutata per far parte della giuria nella prossima edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show di Rai 1, campione di ascolti nelle prime due edizioni, tornerà ancora ma è slittato alla prossima primavera sempre in prima serata.

Nella giuria ci saranno ancora Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, tutti confermati nel ruolo di giudici-investigatori. E Iva Zanicchi sarà la quarta chiamata ad indovinare insieme al pubblico presente in studio e quello a casa chi si cela sotto le maschere.

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero essere 6 le puntate previste, compresa quella finale nella quale scopriremo anche il vincitore, sempre al sabato sera. Inizialmente sembrava che Il cantante Mascherato potesse cominciare il 1° aprile ma forse sdarà anticipato di un paio di settimane, al 18 marzo, quando finirà The Voice Kids. La concorrenza di chiama Serale di Amici, ma la Carlucci non si spaventa.