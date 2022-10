Harry e Meghan, nuova sconvolgente decisione: accadrà a Natale

Harry e Meghan nelle ultime ore hanno preso un’altra decisione che ha lasciato il Regno Unito a bocca aperta. I due l’hanno programmata per Natale.

Ancora una volta l’ultima decisione di Harry e Meghan fa discutere un intero paese. Infatti i due l’hanno presa per Natale. Scopriamo cosa succederà nella Royal Family durante le prime festività natalizie senza Elisabetta.

Mancano ancora diverse settimane a Natale eppure Harry e Meghan avrebbero deciso di non trascorrere le feste con la Royal Family. Secondo le ultime indiscrezioni re Carlo III desidererebbe molto che il figlio e la moglie si unissero al resto della famiglia, anche per trascorrere un po’ di tempo con i nipotini Archie e Lilibet, che finora ha visto solo in rare occasioni. Dagli ex duchi del Sussex, però, fino ad ora è arrivato solamente un inequivocabile «No, grazie».

Ci ha pensato il The Mirror a riportare l’incredibile indiscrezione. Il tabloid inglese ha poi sottolineato come al momento i rapporti tra Harry e Casa Windsor sarebbero prossimi a «toccare il fondo», e per più di una ragione. Infatti la prima riguarderebbe la decisione di Re Carlo di tenere per sé il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, il Corpo anfibio della Royal Navy. Una decisione presa lo scorso venerdì dopo due anni di stallo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, re Carlo ha informato personalmente il figlio della sua decisione.

Stando a quanto riportato dal The Mirror alla base delle tensioni familiari ci sarebbe ben altro. Infatti uno dei motivi sarebbe proprio Spare, il libro di memorie del principe che uscirà in diversi Paesi del mondo in contemporanea, il prossimo 10 gennaio, si preannuncia già foriero di preoccupazioni per Buckingham Palace. L’uscita del libro avrebbe allontanato nuovamente Harry e il fratello maggiore William. La famiglia reale sarebbe rimasta molto sorpresa dalla scelta del titolo (tradotto in italiano ‘Fratello minore’), e potrebbe sancire la fine dei tentativi di riappacificazione.

Gli effetti si vedrebbero già visto che dopo l’annuncio della pubblicazione, Harry e William si sarebbero di nuovo allontanati. Eppure, dopo la morte della regina Elisabetta, sembrava che ci fossero dei margini di manovra per un chiarimento definitivo. Al momento nulla è ancora perduto visto che le due coppie dovrebbero incontrarsi a New York. I fan degli ex «fantastici quattro», come qualcuno li chiamava una volta, tornano a sperare in una riconciliazione che però appare sempre più difficile.