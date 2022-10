“È in ospedale grazie a voi”: Elenoire Ferruzzi shock, il pubblico del GF Vip è sconvolto

Elenoire Ferruzzi ha fatto alcuni dichiarazioni preoccupanti sul suo profilo Instagram, dove ha informato che una persona a lei molto cara era finita in ospedale a causa di quello che era successo: ecco il racconto dell’ex GF Vip 7.

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal GF Vip 7 grazie al televoto. Il pubblico ha mostrato di non aver affatto gradito il suo sputo a terra dopo il passaggio di Nikita Pelizon, che secondo la “diva” avrebbe portato sfortuna. Alcuni atteggiamenti della performer milanese avrebbero suscitato la rivolta degli spettatori, convinti che fosse bullismo.

Curiosamente, il GF Vip di quest’anno si sta confermando un esperimento sociale, ma più per il pubblico a casa che per gli inquilini all’interno della casa. Considerando che il programma ha un ascolto di circa 2.6 milioni di spettatori, si può dire che rappresenti circa il 4% delle opinioni degli italiani, che si sono mostrati sensibili davanti alla sofferenza.

Cosa è successo subito dopo l’eliminazione al televoto

Elenoire Ferruzzi si è rivelata indubbiamente una persona molto forte, forse abituata a vivere nonostante i continui giudizi di disapprovazione delle persone che la circondano. Lo dimostra indubbiamente il suo atteggiamento da quando ha lasciato il GF Vip 7 a causa del televoto. Non sembrerebbe aver chiesto scusa, ma non ha neanche schivato gli insulti.

Il primo messaggio appena tornata in possesso del suo smartphone è stato per Daniele, che poche ore prima aveva comunque ribadito di volere solo un’amicizia da lei. Anche in questo caso, ciò che colpisce, è che Elenoire sembrerebbe non aver dato ascolto all’evidenza ma solo a ciò che sentiva. Sembrerebbe non aver chiesto scusa neanche a lui.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi shock: “È finita in ospedale grazie a voi”

Le risposte alle critiche ricevute dal pubblico del GF Vip 7, che in diversi casi sono state anche espresse in maniera poco delicata, sono arrivate attraverso Instagram. Elenoire ha deciso di pubblicare un’intervista uscita prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello su Chi, dove campeggia la frase: “Non sono esagerata, sono libera“.

Poco prima della diretta del GF Vip 7 del 31 ottobre, Elenoire Ferruzzi ha pubblicato un messaggio molto forte. Sua madre sarebbe purtroppo finita in ospedale a seguito di “minacce di morte, intimidazioni, insulti“. Sembrerebbe dunque che la conclusione della performer milanese sia: “Io e voi non siamo poi così diversi“. Sarà vero?

Ecco il messaggio condiviso dalla Ferruzzi su Instagram:

Ecco Elenoire che si prepara per la puntata del GF Vip 7 del 31 ottobre: