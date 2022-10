“Entreranno in 6”, bomba al GF Vip 7: Alfonso Signorini chiama i rinforzi

Dall’inizio del GF Vip ad oggi, sono in 8 coloro che hanno lasciato la casa per motivi diversi. Adesso è l’ora di chiamare rinforzi

Non è raro vedere che, in corso d’opera, il conduttore del reality show chiami rinforzi dall’esterno. Anche quest’anno sono previsti nuovi ingressi e già da adesso potrebbero entrare a cambiare la quotidianità.

È passato oltre un mese dall’inizio del GF Vip e coloro che sono usciti dalla porta rossa sono in 8, seppure per motivi diversi. Gegia, Cristina Quaranta e Amaurys sono usciti in seguito alla nomination, Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi sono usciti con un televoto flash istituito per provvedimenti disciplinari, Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Sara Manfuso e Marco Bellavia si sono ritirati.

Alfonso Signorini ha chiamato i suoi rinforzi: personaggi del mondo VIP che entreranno in corso d’opera a sconvolgere la quotidianità degli altri concorrenti. Davide Maggio è in grado di anticipare l’ingresso di ben 6 nuovi vipponi, di cui due ne è già nota l’identità. Dopo che gli animi si sono un po’ appiattiti, è arrivato il momento di portare personaggi fumanti che possano regalare nuove dinamiche ai telespettatori.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Luca Onestini pronti all’ingresso

Edoardo Tavassi ha regalato grandi momenti all’Isola dei Famosi fino poi all’infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il reality show che, con molta probabilità, avrebbe vinto. Luca Onestini, invece, ha già partecipato al GF Vip, proprio come Pamela Prati e per lui si presenta un’altra occasione. Sono questi i primi due nomi emersi tra i 6 che entreranno nella casa del GF Vip a sconvolgere la quotidianità dei vipponi già presenti.

Una scelta accurata da parte del padrone di casa che conosce bene le personalità fumantine dei due nuovi innesti e, chissà, anche dei restanti quattro. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, i prossimi concorrenti potrebbero entrare già a partire dalla puntata di giovedì, inaugurando il mese di novembre dei vipponi. Sarà curioso capire le dinamiche che creeranno i nuovi 6 e c’è ancora più attesa nel sapere tra gli altri, che ancora non si conoscono, chi di più potrebbe dare del filo da torcere.