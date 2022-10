Elisa Isoardi, amaro risveglio: è notizia dell’ultima ora!

Elisa Isoardi sapeva di non aver vita semplice nella domenica di Rai 2 e, nonostante il rientro in carreggiata, non sembra avere buone notizie

La conduttrice di Rai 2 torna in TV dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo in cui si è dedicata a sé stessa. Il richiamo professionale è troppo forte anche per lei ed ha deciso di tornare in carreggiata.

Elisa Isoardi è tornata prepotentemente in TV pur non ottenendo i risultati sperati. La conduttrice sapeva che non avrebbe avuto vita facile con Mara Venier e Maria De Filippi, tant’è vero che lei stessa nelle interviste passate ha ammesso di conoscere l’importanza della fascia oraria un cui sarebbe andata in onda. Su Rai 2, infatti, la conduttrice dopo il ritorno in TV ha raccolto solo 247.000 spettatori con il 2.3% di share con la trasmissione Vorrei Dirti Che.

Maria De Filippi continua a stracciare la concorrenza con Amici in quella fascia oraria che ha raccolto 2.515.000 spettatori con uno share del 22.7% e Domenica In con Mara Venier che, invece, ha raccolto qualche spettatore in meno: 2.354.000 spettatori pari al 20% di share nella prima parte, di 1.987.000 spettatori con il 19.4% di share nella seconda.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 30 ottobre

La Rai può sorridere anche di sera grazie a Mina Settembre 2. Per la fiction non c’è mai alcuna concorrenza -nonostante questa puntata abbia raccolto risultati inferiori rispetto a quelli della scorsa settimana- perché i racconti di Maurizio De Giovanni non hanno rivali. Serena Rossi e l’intero cast della fiction Rai ha raccolto 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai 2, invece, NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 801.000 spettatori pari al 4.2% di share e Blue Bloods di 551.000 spettatori con il 3% di share. Per concludere, su Rai Tre Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.076.000 spettatori con il 7.3% di share.

Per quel che riguarda Mediaset, invece, su Canale 5 è andato in onda il film Greenland che, nonostante i tanti ascolti, non è riuscito ad aggrapparsi alla Rai, raccogliendo 1.887.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Italia 1, Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 910.000 spettatori con il 5.2% di share. Per finire, Rete 4 ha raccolto 510.000 spettatori con Zona Bianca.