Brasile, Bolsonaro non commenta la vittoria di Lula

Il leader della sinistra Luiz Inácio Lula Da Silva ha vinto il ballottaggio, è stato eletto presidente del Brasile per la terza volta. Ha battuto l’attuale capo dello stato Jair Bolsonaro, di destra, il primo presidente che ha fallito nel tentativo di essere rieletto.

Lula ha ottenuto il 50,83% dei voti, contro il 49,17% di Bolsonaro. Il presidente uscente non ha commentato i risultati pubblicati dal Tribunale superiore elettorale, e non ha neppure riconosciuto la vittoria del suo avversario ed ex presidente.

Persone vicine a Bolsonaro hanno dichiarato ai media che “non c’è il clima per contestare il successo di Lula”. Mauro Cesar Cid, collaboratore del presidente uscente, ha avvertito i ministri che hanno tentato di mettersi in contatto con lui, che “era andato a dormire”.

I giornalisti hanno potuto constatare che le luci nel Palazzo della Alvorada a Brasilia sono state chiuse alle 22.06. Il presidente Lula ha espresso preoccupazione per il fatto che Bolsonaro non abbia ancora riconosciuto la sconfitta: “Sono per metà felice e per metà preoccupato: ho bisogno di sapere se il presidente che abbiamo sconfitto consentirà la transizione. In qualsiasi parte del mondo il presidente sconfitto avrebbe telefonato” al vincitore, ha dichiarato Lula nella notte parlando ai sostenitori in festa.

Se da Bolsonaro non è arrivata alcuna reazione, preoccupando Lula, i leader mondiali hanno inviato le congratulazioni al nuovo presidente del Brasile.

Brasile, elezione Lula, le congratulazioni di Biden

“Mando le mie congratulazioni a Luiz Inácio Lula Da Silva per la sua elezione a prossimo presidente del Brasile dopo elezioni libere, eque e credibili. Non vedo l’ora di lavorare insieme per continuare la cooperazione tra i nostri due Paesi nei mesi e negli anni a venire”. Così in un tweet il presidente Usa Joe Biden, si congratula con Lula.

Le congratulazioni di Putin

Anche il presidente russo Vladimir Putin ha fatto lo stesso con un messaggio, auspicando una “cooperazione costruttiva in tutti i campi”. “Accetta le mie sincere congratulazioni per i risultati delle elezioni, che confermano la tua grande autorità politica”, ha scritto Putin. “Spero che facendo sforzi congiunti potremo proseguire nello sviluppo della cooperazione russo-brasiliana costruttiva in tutti i campi”.

Brasile, elezioni Lula, il commento di Giorgia Meloni

“Congratulazioni a Lula per l’elezione a presidente della Repubblica Federale del Brasile. Italia e Brasile continueranno a lavorare insieme nel nome della storica amicizia tra i nostri popoli e per affrontare le sfide comuni che ci aspettano”, ha scritto du Twitter la premier italiana Giorgia Meloni.

Gli auguri di Macron

“Congratulazioni, caro Lula, per la sua elezione che apre una nuova pagina nella storia del Brasile. Insieme uniremo le forze per affrontare le numerose sfide comuni e rinnoveremo il legame di amicizia tra i nostri due Paesi”. Così su Twitter Emmanuel Macron, presidente francese.

Le congratulazioni di Michel

“Congratulazioni al presidente eletto Lula. I brasiliani hanno scelto il cambiamento. L’ Ue è impegnata a cooperare sulle sfide globali: pace e stabilità, prosperità, cambiamento climatico. E lavoreremo con l’intera regione. Non vedo l’ora o di congratularmi presto con lei di persona“. Lo ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Anche l’India fa gli auguri a Lula

“Congratulazioni a Lula per la vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile. Sono ansioso di lavorare a stretto contatto per approfondire e ampliare le nostre relazioni bilaterali e la nostra cooperazione su questioni globali“, scrive infine il primo ministro indiano Narenda Modi.