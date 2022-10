Bonus 200 euro: chi può richiederlo entro il 31 ottobre

Oggi, 31 ottobre, è l’ultimo giorno utile per presentare istanza all’Inps per ottenere il Bonus 200 euro.

Si tratta dell’indennità una tantum pensata dal governo Draghi rivolta ad alcune categorie di lavoratori, come gli autonomi senza partita Iva, i titolari di rapporto in collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), degli incaricati di vendite a domicilio, dei lavoratori stagionali (intermittenti e con contratto a tempo determinato), compresi quelli del settore agricolo e degli iscritti al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo.

Gli autonomi senza partita Iva devono risultare iscritti alla Gestione separata Inps almeno dal 18 maggio. Entro la stessa data deve risultare attivo il contratto co.co.co.

I lavoratori stagionali sono ammessi al bonus se hanno lavorato almeno 50 giorni nel 2021, quelli dello spettacolo se hanno versato almeno 50 giorni di contributi.

Il bonus è rivolto anche al personale scolastico precario, incluso l’organico Covid, con contratto scaduto a giugno 2022.

Come si richiede il Bonus 200 euro

La procedura da seguire per inviare la domanda è illustrata sul sito dell’Inps, che ha pubblicato una circolare a giugno. Bisogna accedere alla sezione Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche sul sito dell’Ente.

Per accedere, è necessario lo SPID oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o la CIE (Carta di Identità Elettronica). Dopo aver selezionato la propria categoria di appartenenza, bisognerà dichiarare di essere in possesso dei requisiti e di non aver usufruito del bonus sulla base di un altro rapporto di lavoro e non aver superato il tetto Isee di 35mila euro nel 2021.

La richiesta può essere effettuata anche chiamando il Contact Center Multicanale, al numero verde 803164 da rete fissa. È possibile anche richiedere il bonus da rete mobile, chiamando al numero a pagamento 061641164 o rivolgendosi agli uffici di patronato.