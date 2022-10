Antonella Clerici in prima serata, ma il programma è una sorpresa: novità clamorosa. Splendida sorpresa per i fan della conduttrice

Il regalo di Natale per Antonella Clerici e i suoi fan è arrivato in anticipo. Perché la popolare conduttrice di Rai non lascia e non raddoppia, ma triplica. Succederà nei primi mesi del 2023 e sarà una sorpresa bellissima per tutti anche se l’annuncio ufficiale deve ancora arrivare.

L’anticipazione arriva da TvBlog, che raramente in questi casi sbaglia. La Clerici all’inizio del prossimo anno sarà ancora saldamente al timone di E’ sempre mezzogiorno che terrà compagnia al pubblico fino alle prime settimane di giugno. Poi però tornerà anche con la nuova edizione di The Voice Senior Italy, il talent musicale che ha riscosso un enorme successo nelle ultime stagioni.

Questo lo sapevamo già dai palinsesti che la Rai aveva presentato qualche mese fa. Ma c’è una sorpresa ulteriore perché le prime serate di Antonella su Rai 1 sono destinate ad allungarsi almeno fino a metà marzo grazie al nuovo programma che la vedrà al timone: è The Voice Kids.

Antonella Clerici in prima serata, ma il programma è una sorpresa: la conduttrice gioca sul sicuro

Avete indovinato, è la versione Under 18 dello stesso talent che lei ha contribuito a rilanciare in Italia e che in molti altri Paesi è già un grande successo. Fino ad oggi la Rai lo aveva ignorato, ma alla luce del potenziale boom di ascolti che potrebbe produrre è intenzionata a portarlo anche in Italia.

Il piano di battaglia quindi sembra chiaro. Dopo l’Epifania, il 13 gennaio, debutterà The Voice Senior che ci terrà compagnia per circa due mesi (anche perché ci sarà il Festival di Sanremo in mezzo). Poi ai primi di marzo i cantanti più grandi lasceranno spazio alle voci giovani per un supplemento strutturato in due o massimo tre puntate, sempre in prima serata e sempre su Rai 1.

La giuria di The Voice Senior vedrà le conferme di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, e di due Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu) al posto di Orietta Berti. Sarà la stessa anche per la versione Kids? Molto probabile anche perché non avrebbe molto senso cambiare, ma aspettiamo conferme dalla Rai.