Totti, proposta shock a Ilary Blasi: il “capitano” ha deciso, vuole farlo!

Francesco Totti avrebbe preso una decisione improvvisa e molto celere: la proposta ad Ilary Blasi arriva come un fulmine a ciel sereno

Le pagine di gossip e di cronaca rosa continuano imperterrite a parlare della separazione del secolo. Ovvero quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia invidiata e longeva che quest’anno ha scelto però di dirsi addio.

Una separazione che però sta lasciando strascichi polemici e piuttosto incredibili. Sia perché Totti si è subito tuffato tra le braccia di Noemi Bocchi, la sua ormai nota nuova compagna, sia per ciò che è scaturito dalla fine delle relazione con la Blasi.

Nessuna risoluzione amichevole, anzi, Totti e Ilary stanno in queste settimane agendo tramite gli avvocati per risolvere il contenzioso riguardo i beni in comune e l’affidamento dei tre figli.

Ma non finisce qui: secondo quanto riportato dal magazine Nuovo, Totti avrebbe fatto una proposta inaspettata alla ex moglie. Ovvero avrebbe chiesto formalmente di divorziare, anche in tempi piuttosto rapidi.

Totti chiede il divorzio immediato ad Ilary Blasi: altro matrimonio in vista?

Una richiesta che ha spiazzato tutti, Ilary Blasi in primis. Ma tale proposta da parte di Francesco Totti potrebbe avere un fine piuttosto chiaro: l’ex capitano della Roma sembra pronto già a convolare a nozze con Noemi Bocchi, la sua attuale compagna.

Totti non intende aspettare oltre. Ormai la storia con Noemi è viva e serena da parecchi mesi e il capitano, molto legato agli aspetti familiari, sembra pronto ad un secondo matrimonio immediato, per confermare il suo solido legame e la rottura definitiva dalla vecchia vita con Ilary Blasi.

Non la prenderà certamente bene la conduttrice Mediaset, che oltre al contenzioso legale con l’ex marito, dovrà inghiottire anche il possibile matrimonio lampo di Totti, pronto dunque a cancellare anche legalmente la sua unione con la Blasi dopo la pessima rottura testimoniata dall’ex calciatore in persona.

Non arrivano però né conferme né smentite riguardo a questa indiscrezione di gossip. Totti e Ilary hanno scelto il silenzio, in particolare la donna che si sta facendo sentire o tramite gli avvocati o con qualche ‘frecciatina’ social.