Tina Cipollari esclusa dal programma: l’opinionista va su tutte le furie

Fa ancora parlare di sé Tina Cipollari: il noto volto di Uomini e Donne è stata esclusa dal programma e sarebbe letteralmente impazzita

Vulcanica, ironica, sopra le righe. Tutti ormai conosciamo le caratteristiche sceniche di Tina Cipollari, volto storico del programma Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi la vede ormai da anni come opinionista fissa.

Tina Cipollari fa parlare di sé per i suoi pareri spesso caustici e secchi sui tronisti di Uomini e Donne. Ma anche per i litigi in studio intrapresi con la sua rivale Gemma Galgani e recentemente anche con Pinuccia, altra dama del trono over.

Ma l’ultima news riguardante Tina Cipollari arriva da un altro show di Mediaset. Un programma che aveva annunciato la sua partecipazione come ospite d’onore, ma che in realtà non ha mai permesso a Tina di salire sul palco, con grosso stupore di tutti.

Tina Cipollari esclusa all’ultimo da Tu si que vales: il motivo dello stop alla protagonista di Uomini e Donne

Ieri sera Tina Cipollari avrebbe dovuto prendere parte allo show di Canale 5 Tu si que vales, anche questo condotto dalla sua padrona di casa storica Maria De Filippi. Era stata annunciata la presenza di Tina per la puntata di ieri, sabato 29 ottobre.

Ma della Cipollari in puntata non c’è stata neanche l’ombra. L’opinionista di Uomini e Donne è stata probabilmente fatta fuori in corso d’opera. E c’è chi parla di uno scatto d’ira della donna, che non avrebbe approvato la scaletta e l’ora tarda in cui era previsto il suo ingresso in scena.

Gli account social di Tu si que vales hanno infatti immortalato Tina Cipollari piuttosto nervosa nel dietro le quinte del programma di Canale 5. La donna si è rivolta così agli autori, piuttosto spazientita: “Penso che sto per entrare. O entro adesso o vado a casa, decidete voi”.

Chissà se la sfuriata di Tina ha chiuso le porte ad il suo ingresso programmato in scena. Comunque la Cipollari fa ancora discutere: vedremo come avrà preso Maria De Filippi questa situazione scomoda e se vi saranno ripercussioni anche su Uomini e Donne.