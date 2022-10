Silvia Toffanin stenta a trattenere le lacrime: cos’è successo in diretta

Nella puntata di ieri di Verissimo Silvia Toffanin ha faticato a trattenere le lacrime. E’ successo tutto in diretta: la reazione della showgirl.

Momento di grande commozione per Silvia Toffanin nel corso dell’appuntamento del sabato con Verissimo. La conduttrice stenta a trattenere le lacrime parlando della madre: ecco cos’è successo.

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin si è commossa ricordando l’amata madre. Le emozioni hanno travolto la conduttrice anche perché il ricordo c’è stato non in un giorno qualsiasi, ma in occasione del secondo anniversario della scomparsa della mamma. La madre della showgirl venne a mancare lo scorso 29 ottobre del 2020, dopo qualche mese di malattia. Nel corso dell’appuntamento di ieri con Verissimo quindi la presentatrice è tornata ad emozionarsi parlando della madre.

Il tutto è avvenuto proprio mentre Cristina Quaranta stava parlando di sua madre e dell’infarto che ha avuto qualche anno fa. Parlando di lei ha fatto un collegamento con la conduttrice e le ha detto: “Ne approfitto per farti le condoglianze”. L’ex concorrente del GF Vip ha quindi spiegato di essersi emozionata per Silvia quando ha perso la madre, anche perché lei può capire le sensazioni avendo perso due papà. A queste parole la Toffanin ha ribattuto: “Oggi sono due anni, mando un bacio alla mia mamma“, commuovendosi e non riuscendo a trattenere le lacrime.

Verissimo, lacrime per Silvia Toffanin: il ricordo della madre

Anche il pubblico si è emozionato guardando gli occhi lucidi di Silvia Toffanin. Il gesto per la mamma nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa non ha lasciato indifferente i presenti in studio. Cristina Quaranta si è scusata più volte, non avrebbe voluto provocare questa emozione nella padrona di casa. Silvia ha quindi rivelato che non doveva scusarsi, nonostante ciò ci ha tenuto a cambiare subito argomento. Ha fatto domande alla sua ospite sull’amore, “Così sorridiamo un po’” ha aggiunto. I suoi occhi erano ancora lucidi, però è riuscita a tornare a sorridere parlando d’amore.

Il gesto per la madre durante la puntata di Verissimo, però, non è passato inosservato. Nella giornata di ieri infatti si è celebrato il secondo anno dalla scomparsa della donna. fine intervista, Cristina Quaranta sottovoce si è nuovamente scusata tenendo per le mani la conduttrice. Si è sentita in parte responsabile delle lacrime di Silvia Toffanin per la madre. “Ma figurati, stai scherzando”. Tutto ciò però è stata un’occasione per la presentatrice per poter ricordare nuovamente la madre.