Rai Uno, sospensione improvvisa: da novembre cambia tutto

Cambi repentini nella programmazione di Rai Uno. Alcuni programmi infatti saranno sospesi con l’inizio del nuovo mese

Il palinsesto di Rai Uno è pronto a stravolgersi quasi completamente con l’arrivo del mese di novembre. Arrivano notizie certe dall’interno dell’azienda televisiva pubblica, con novità piuttosto inaspettate.

In primis arriva una sospensione per uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi mesi. Il quiz show Reazione a catena chiuderà infatti i battenti proprio in questi giorni.

Il programma condotto da Marco Liorni sarebbe dovuto restare in onda solo per i mesi estivi, invece Rai Uno ha deciso di prorogarlo almeno fino a tutto ottobre, visti i grandi numeri a livello di share. Media di circa 4,5 milioni di telespettatori a puntata per Reazione a catena, che però come da previsioni dovrà fermarsi e dare appuntamento al prossimo anno.

Reazione a Catena si ferma: da novembre tornerà lo storico L’Eredità

Da inizio novembre dunque Reazione a catena lascerà posto allo storico game show di Rai Uno nell’orario preserale. Ovvero L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna che tornerà dunque con la nuova edizione con un mese e mezzo di ritardo rispetto al solito.

Un cambio in realtà già considerato e auspicabile, visto che Rai Uno punta sempre molto su L’Eredità e sul format che tanto bene è andato nell’ultimo decennio. Ma questo cambio per quanto riguarda l’orario preserale non sarà l’unica novità di novembre per il primo canale.

Si fermeranno infatti due fiction di successo di prima serata. Tra il 1 ed il 4 novembre Rai Uno dirà addio (almeno parzialmente) alle stagioni di Sopravvissuti e di Mina Settembre. Entrambi i prodotti stanno ottenendo riscontri adeguati e meritevoli, ma chiuderanno i battenti ad inizio mese, dando appuntamento al pubblico al prossimo anno come minimo.

Mina Settembre 3, ovvero la terza stagione della fortunata fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, non è ancora in programmazione. Ma visto il successo di pubblico, è probabile che venga messo in cantiere il seguito dello show ambientato a Napoli. L’unica fiction Rai Uno che proseguirà imperterrita a novembre è Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso, che andrà in onda almeno sino a fine mese.