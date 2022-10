Non scaricatele! La lista delle App che possono svuotarvi i conti correnti

Pubblicata una lista di più di 100 applicazioni scaricabili su smartphone che sono in grado, con un malware, di penetrare nei conti correnti

Una delle invenzioni più tecnologiche e smart degli ultimi anni sono sicuramente le cosiddette app. Ovvero delle funzioni scaricabili sui propri dispositivi mobili che possono agire in varie modalità, dallo svago alle gestioni finanziari e così via.

Tantissime le app utilizzate e scaricate dagli utenti per comunicare, divertirsi o anche per questioni più serie ed utili. Ma bisogna sempre fare attenzione a ciò che si installa sul proprio smartphone.

Infatti alcune app sono state create appositamente da hacker informatici per rubarvi…tutto! In pratica esistono sugli app-store dedicati alcune applicazioni create ad hoc dai truffatori della rete, così da accedere ai dati sensibili dell’utente.

Più di 100 app che possono svuotarvi il portafoglio: ecco tutte quelle da evitare

Le app in questione ovviamente non riguardano i marchi più noti ed in voga, come WhatsApp, Telegram, Instagram o altre applicazioni utilizzate ogni giorno da milioni di persone.

Si tratta di app più di nicchia, che si spacciano per utility importanti per i vostri cellulari. Ma in realtà nascondono un sofisticato sistema di hackeraggio, che permette ai malfattori di accedere tramite un malware direttamente sui conti correnti di chi le utilizza.

Una volta installate, queste app pericolose prendono letteralmente il controllo degli smartphone in questione. In pochi attimi copiano tutti i dati e le informazioni salvate dall’utente proprietario e vengono recapitati nelle mani degli hacker, liberi a quel punto di agire ed entrare il possesso di password e conti bancari.

Ecco la lista delle app da evitare a tutti i costi fornita da Tecnoandroid.it:

art.photo.editor.best.hot

bedtime.reminder.lite.sleep

com.am.i.the.best.friends.hh

com.appodeal.test

com.beauty.mirror.lite

com.bedtimehelper.android

com.bkkmaster.android

com.calculator.game

com.card.life

com.cartoon.camera.pro.android

com.code.identifier.android

com.code.recognizer.android

com.color.spy.game

com.cute.kittens.puzzlegame.android

com.cute.love.test.android

com.daily.wonderfull.moment

com.dailycostmaster.android

com.dangerous.writing.note

com.data.securite.data

com.days.daysmatter365.android

com.days.remind.calendar

com.detector.noise.tool

com.dodge.emoji.game

com.dog.bark.picture.puzzle

com.drink.water.remind.you

com.ezzz.fan.sleep.noise

com.fake.call.girlfriend.prank2019

com.fakecaller.android

com.fake.caller.plus

com.false.location

com.fancy.lovetest.android

com.fast.code.scanner.nmd

com.filemanagerkilopro.android

com.filemanagerupro.android

com.filemanageryo.android

com.filemanagerzeropro.android

com.find.difference.detective.little

com.find.you.lover.test

com.frame.easy.phone

com.frank.video.call.lite

com.free.code.scanner.nmd

com.free.lucky.prediction.test

com.funny.lie.truth.detector

com.funny.word.game.english

com.game.color.hunter

com.ice.survival.berg

com.idays.dayscounter.android

com.important.days.matter

com.instanomo.android

com.isleep.cycleclock.android

com.led.color.light.rolling

com.lite.fake.gps.location

com.lovetest.plus.android

com.love.yourself.women

com.lucky.charm.text

com.lucky.destiny.teller

com.magnifying.glass.tool

com.math.braingame.puzzle.riddle

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame

com.math.puzzles.riddle.braingame

com.multiple.scanner.plus.nmd

com.my.big.days.counter

com.my.constellation.love.work

com.my.pocker.mobile.mirror

com.nanny.tool.data

com.nice.mobile.mirror.hd

com.nomophotoeditor.android

com.non.stop.writing

com.phone.lite.frame

com.phone.mirror.pro

com.pocker.pro.mobile.mirror

com.prank.call.fake.ring

com.phonecallmaker.android

com.pro.test.noise

com.puzzle.cute.dog.android

com.scan.code.tool

com.simple.days.counter

com.sleep.comfortable.sounds

com.sleep.in.rain

com.sleepassistantool.android

com.sleeptimer.android

com.smart.scanner.master.nmd

com.test.find.your.love

com.test.fortune.tester

com.test.lover.match

com.tiny.scanner.tool.nmd

com.wmmaster.android

com.word.fun.level.english

good.lucky.is.coming.hh

mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test

newest.android.fake.location.changer

nmd.andriod.better.calculator.plus

nmd.andriod.mobile.calculator.master

nmd.android.best.fortune.explorer

nmd.android.better.fortune.signs

nmd.android.clam.white.noise

nmd.android.fake.incoming.call

nmd.android.good.luck.everyday

nmd.android.location.faker.master

nmd.android.multiple.fortune.test

nmd.android.scanner.master.plus

nmd.android.test.what.suitable

photo.editor.pro.magic

pic.art.photo.studio.picture

relax.ezzz.sleep.cradle

super.lucky.magican.newest

test.you.romantic.quize

well.sleep.guard.relax

your.best.lucky.master.test.new

com.ssdk.test

bedtime.reminder.lite.sleep

com.frank.video.call.lite.pro.prank

com.personal.fortune.text

com.daily.best.suit.you

com.false.call.trick