Lutto improvviso in Serie A: lacrime per uno dei centrocampisti più forti

Giornata triste per tutta la Serie A. Infatti sono lacrime per uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano: la notizia inaspettata.

Sono ore di grande lutto per uno dei centrocampisti più forti di tutta la Serie A. Infatti in queste ore il top player ha perso il padre. Tutto il campionato italiano si sta stringendo intorno al suo dolore.

Il campionato di calcio italiano di Serie A è oramai giunto alla dodicesima giornata. Gli anticipi del sabato non hanno riservato grandi sorprese, visto che hanno vinto tutte le big. Il Napoli sta continuando il suo incredibile inizio di stagione. Mentre l’Inter sembra in grande ripresa ed infine la Juventus è riuscita a cogliere una vittoria nonostante le numerose assenze.

Ad aprire il sabato di Serie A ci ha pensato proprio il Napoli, che ha superato con un netto 4-0 il Sassuolo. Grandi protagonisti del match Victor Osimhen autore di una tripletta e Kvicha Kvaratskhelia, autore di una marcatura e di due assist. Il match delle sei invece è stato vinto dalla Juventus, grazie ad un grandissimo goal in extremis del giovane Nicolò Fagioli. Facile vittoria invece per l’Inter, che ha superato in scioltezza la Sampdoria con un netto 3-0. A realizzare le reti della vittoria ci hanno pensato Stefan De Vrij, Nicolò Barella e Joaquin Correa. Nel corso della giornata di oggi la Serie A osserverà un minuto di lutto per la scomparsa del padre di uno dei centrocampisti più forti del campionato.

Lutto in Serie A, è morto il padre di Kevin Strootman: il comunicato del Genoa

In queste ore si sarebbe spento il padre di uno dei centrocampisti più apprezzati nella storia della Serie A. Stiamo parlando di Kevin Strootman, calciatore olandese che ad oggi milita nella serie cadetta con il Genoa. La notizia ha profondamente sconvolto il tesserato del Grifone che adesso dovrà affrontare questo periodo difficile della sua vita.

Proprio durante questa settimana Strootman aveva fatto la spola tra l’Olanda ed il capoluogo ligure. Kevin Strootman nel corso della sua carriera in Serie A ha vestito le maglie di Roma, Genoa e Cagliari. A ricordarlo con grande affetto sono soprattutto i tifosi giallorossi con cui ha giocato anche le semifinali di Champions League.