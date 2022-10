Il Paradiso delle signore anticipazioni, fuga da Milano: vanno via

Spuntano le prime anticipazioni sui nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Uno dei protagonisti fuggirà da Milano: cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati allo schermi milioni di telespettatori. In rete sono quindi spuntate le prime anticipazioni riguardanti i nuovi episodi della serie televisiva: fuga da Milano per uno dei protagonisti.

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà un colpo di scena inaspettato, come annunciato dalle anticipazioni. Infatti nei prossimi episodi della serie Quinto Reggiani lascerà Milano con Anna e la piccola Irene. Pertanto, Salvatore vedrà andare in frantumi il suo matrimonio con Imbriani. Per tirarsi su di morale, il giovane Amato vorrà cambiare aria, per andare a Londra, dove si trovano Agnese e Tina. Quindi proprio Salvatore sarà chiamato a fare una scelta inaspettata.

Specialmente nelle prossime puntate della fiction pomeridiana, il barista rinuncerà a sua moglie, permettendo alla contabile del negozio, di tornare ad essere una famiglia con Quinto e Irene. Allo stesso tempo Reggiani, Anna e la sua bambina, lasceranno Milano, per trasferirsi in un altro posto. Secondo le notizie spuntate in rete non è ancora chiaro dove i tre personaggi andranno a vivere. L’unica cosa certa, attualmente, è che Salvatore resterà solo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Salvatore resta solo: colpo di scena!

Nei prossimi episodi Salvatore non passerà dei bei momenti. Infatti il barista della Caffetteria permetterà a Quinto di tornare ad essere felice con Anna e, pertanto, Amato resterà nuovamente solo. A questo punto vedremo un Marcello in preda allo sconfortoA tentare di risollevare il morale al figlio di Giuseppe, ci penserà Elvira, una delle nuove Veneri de Il Paradiso delle signore. In uno delle ultime puntate avevamo visto Gallo e Salvatore cimentarsi in una gara di ballo arrivando primi.

Adesso Salvatore vorrà voltare pagina, dopo che Quinto e Anna sono tornati insieme. Amato sarà giù di morale, ma vorrà riprendere al più presto in mano la sua vita. Per distrarsi il barista della Caffetteria penserà che, il modo migliore per riprendersi, sarà di trascorrere del tempo con la sua famiglia. Quindi Salvatore deciderà di partire per Londra, dove da qualche mese c’è sua mamma Agnese e dove vivono Tina e Sandro.