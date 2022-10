Grande Fratello Vip 7, arriva una nuova concorrente: Pamela Prati trema. Nella prossima diretta una sorpresa che lei non apprezzerà

A parte la solidarietà nelle prime settimane a Marco Bellavia, la presenza di Pamela Prati nella Casa del Grande Fratello Vip 7 finora è stata impalpabile. Lei ha scelto un profilo basso e anche la puntata in cui ha parlato di Mark Caltagirone è stata noiosa perché non ha aggiunto nulla a quello che già sapevamo.

Ora però spunta un’ipotesi clamorosa e suggestiva che potrebbe stravolgere completamente il senso della sua partecipazione al reality di Canale 5. Perché come ha anticipato Davide Maggio, noto esperto di tv, tra i nuovi concorrenti che entreranno al GF Vip 7 potrebbe esserci Eliana Michelazzo.

Già, proprio l’ex agente della Prati, la donna che la rappresentava insieme a Pamela Perricciolo e che con lei aveva affrontato tutta la telenovela legata all’amore per il fantasma di Caltagirone. Allora come oggi si considerava e si considera parte offesa. Ma di fatto le due donne hanno interrotto da tempo tutti i rapporti anche se lei ha chiesto una tregua e un ripensamento.

Grande Fratello Vip 7, arriva una nuova concorrente: Eliana Michelazzo chiede una tregua

In una fresca intervista a ‘Chi’, rivista scelta non a caso, Eliana ha ricordato ancora una volta che con Pamela Prati non c’è più stato un rapporto diretto. Lei avrebbe voluto parlarle, chiarire la situazione, ma è stata bloccata ovunque. Eppure insieme hanno passato bellissimi momenti e sarebbe bello ricominciare da quelli.

La vicenda legata a Mark Caltagirone, umanamente e professionalmente parlando, l’ha uccisa: “Quando ho ammesso che la storia era falsa. In quel momento la mia vita è andata in frantumi. Ho perso tutto: lavoro, famiglia, soldi… il telefono non squillava più. Oggi mi sono reinventata un lavoro a Ibiza”. E ricorda i problemi economici che questo le ha provocato, il fatto che nessuno abbia più voluto farle un lavoro.

Ma adesso è arrivato il momento di dimenticare tutto e ricominciare: “Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema”.