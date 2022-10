Grande Fratello Vip, divorzio immediato per un ex protagonista: pubblico stravolto. La notizia ha colto tutti di sorpresa

Ci sono personaggi che passano per i reality ma non entrano nella storia dei programmi e altri che invece, a modo loro, segnano un’epoca. Come Salvo Veneziano che ha scritto la storia del Grande Fratello e Grande Fratello Vip e ora torna a far parlare per un altro motivo.

Il 47enne siciliano, ben conosciuto da tutto il pubblico televisivo, infatti con un breve post su Instagram, ha annunciato il divorzio dalla moglie, da sempre al suoi fianco. “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non Durano per sempre. Ma solo nelle favole”.

Quando nel 2000, prima edizione nella storia del reality, Salvo era stato uno dei concorrenti arrivando secondo dietro a Cristina Plebani al suo fianco Giusy c’era già. Insieme hanno avuto due figli, Laura e Matteo, più Giuseppe nato da una precedente relazione e che li ha già resi nonni. Ora però arriva questa mazzata inattesa he cambia decisamente tutto.

Grande Fratello Vip, divorzio immediato per un ex protagonista: la sua solidarietà a Marco Bellavia

Salvo era entrato la prima volta al GF raccontando di essere un pizzaiolo e in effetti con i soldi vinti e tutte le ospitate successive aveva messo in piedi una serie di locali in diverse località italiane. Come quello che gestiva da 15 anni a Cesano Maderno, in provincia di Monza, che a metà settembre è andato a fuoco per un incendio non doloso.

Ma da almeno un paio di anni non è un periodo facile per lui. Quando nel 2020 era tornato al Grande Fratello Vip 4, era anche stato espulso dal reality per alcune frasi pesanti rivolte a Elisa De Panicis. E nonostante la sua popolarità, non c’era stato scampo per salvarsi dalla decisione.

Più di recente, con un video su TikTok, Salvo aveva manifestato la sua solidarietà a Marco Bellavia che conosce personalmente per avere giocato anche diverse volte a calcio con lui. “Marco ha sofferto di depressione e sicuramente ancora non sta tanto bene”. E aveva anche raccontato il suo dramma personale.

“Tre anni fa ho partecipato al Grande Fratello, sono entrato in un momento della mia vita in cui soffrivo di ansia, di attacchi di panico tanto che il giorno in cui sono entrato ero imbottito di farmaci per stare calmo. Non dovevo partecipare, ma dopo vent’anni volevo la mia rivincita. Io so benissimo cosa significa stare male”.