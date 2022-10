Giulia Salemi, clamoroso annuncio per i fan: sta per farlo davvero. Questo è un periodo d’oro per l’ex gieffina, svolta importante

Con gli anni ha imparato a coltivare l’arte della pazienza e alla fine Giulia Salemi è stata premiata. Dopo la sua prima partecipazione al GF Vip e l’amore finito male con Francesco Monte sembra che tutto fosse perduto. Ma negli ultimi due anni si è presa tante rivincite, compresa quella con la vita sentimentale.

Tornare nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non le ha dato la vittoria ma le ha consegnato una storia importante come quella con Pierpaolo Pretelli. Insieme hanno costruito passo dopo passo un rapporto e adesso lei è pronta. Lo ha annunciato negli studi di Verissimo, anticipando la loro prossima mossa.

Non sono ancora pronti per il matrimonio, come speravano moltissimi fan dei Prelemi. Però intanto andranno a convivere, un passo sempre importante per una coppia. Fino ad oggi hanno fatto la spola tra Roma, dove viveva lui, e Milano che invece è diventata la città di Giulia. E adesso “andremo a convivere, ufficialmente. Abbiamo preso una casa, ci trasferiremo a metà novembre”. In fondo, una sua piccola vittoria perché non dovrà spostarsi da Milano.

Una scelta a lungo meditata, ma adesso i due ragazzi sono pronti anche se lei tiene sempre i piedi per terra: “Non voglio fare pronostici perché sono scaramantica. Preferisco godermi a pieno questo amore bellissimo e la convivenza. Pierpaolo è un uomo incredibile, mi ha fatto capire cosa significa essere amata ed apprezzata. Prima ero piena di complessi, non mi sentivo degna di essere amata, mi ero quasi rassegnata”.

Ogni riferimento alla storia con Monte non è casuale. Come non lo è ricordare un’infanzia complicata, con il divorzio dei suoi genitori quando ancora viveva a Piacenza ma anche la difficile convivenza con i compagni di scuola. Giulia non era la spettacolare ragazza che è diventata adesso e faticava a relazionarsi con i compagni tanto da dover cambiare ben due scuole. “I bambini sanno essere molto cattivi, purtroppo, e creare complessi”.

Lei ha provato in tutti i modi a modificare se stessa per piacere agli altri, ma tanto non ha funzionato. Con il tempo invece ha imparato ad apprezzarsi e ad accettarsi. Oggi è una donna realizzata in amore ma anche nel lavoro: “Non mi sembra quasi vero. Si sta incastrando tutto dal punto di vista lavorativo, amoroso, familiare. Sto diventando la donna che sognavo di essere”.