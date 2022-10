Esenzione permanente dal Bollo Auto, ora si può: come e quando richiederla

Una buona notizia per moltissimi automobilisti: alcuni di questi possono richiedere l’esenzione definitiva del Bollo Auto

Sono due le tasse annuali che i cittadini e consumatori italiani non possono letteralmente sopportare. Ovvero il Canone Rai ed il Bollo Auto. In particolare l’annosa seconda tassazione che riguarda tutti coloro che possiedono una autovettura.

A gennaio prossimo scadrà il termine per il rinnovo del Bollo Auto 2023, almeno per la maggior parte degli utenti che hanno l’ultimo pagamento in scadenza a dicembre. Un altro pagamento che metterà in crisi molti italiani, già alle prese con caro bollette e inflazione.

Ma c’è la possibilità di venire definitivamente esentati dal pagamento del bollo. Non è una fake news, ma ovviamente tale chance non riguarda tutti gli automobilisti, bensì protegge soltanto determinate categorie.

Stop al Bollo Auto? Sì, ma solo per determinate categorie: ecco chi può richiedere l’esenzione

In particolare sono due le categorie di cittadini che possono richiedere ed ottenere l’esenzione permanente dal tanto odiato Bollo Auto. In primis ci riferiamo a coloro che hanno accesso alla Legge 104.

Parliamo di persone con appurata e testimoniata invalidità fisica o psicologica, o situazioni di salute che rientrano nei benefici della Legge 104 e che consentono ai titolari di non pagare il bollo sulla loro auto.

Tale esenzione spetta pure ai familiari del disabile, se quest’ultimo è a carico del familiare stesso. Si rammenda che familiari a carico si considerano quanti hanno redditi propri fino a 2.480,51 euro o fino a 4.000 euro se di età inferiore a 24 anni compiuti.

Altra categoria esentata dal Bollo Auto riguarda coloro che sono in possesso di auto storiche o d’epoca, ovvero vetture immatricolate da almeno 30 anni. Se ancora in circolazione, i proprietari sono assoggettati ad una piccola tassa di circolazione forfettaria.

C’è anche un’importante agevolazione per chi invece acquista auto ibride o elettriche. Per alcune di queste autovetture c’è l’esenzione al pagamento del bollo, ma non in maniera definitiva. Gli aiuti statali parlano di 3 o 5 anni di stop al Bollo Auto, che superata questa fascia temporale diventerà comunque obbligatorio anche per i possessori di tali mezzi.