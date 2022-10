Viola come il mare anticipazioni, pubblico col fiato sospeso: è in pericolo

Spuntano le prime anticipazioni su Viola come il mare. Infatti le notizie trapelate hanno lasciato il pubblico col fiato sospeso: è in pericolo.

Sta per concludersi anche la serie televisiva Viola come il mare ed in rete sono spuntate le prime anticipazioni sulle ultime puntate. Il pubblico rimane col fiato sospeso visto che una protagonista è in pericolo: cosa succederà.

È vicina la conclusione la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi, prodotta da Lux Vide, che nelle ultime settimane ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5. In rete sono spuntate le prime anticipazioni dell’ultima puntata di Viola come il mare che rivelano diversi colpi di scena, compreso la resa dei conti per quanto riguarda i protagonisti. Per prima cosa si affronterà la delusione nei confronti di Don Andrea che con il suo comportamento, ovvero un vero e proprio rifiuto, farà soffrire profondamente la giornalista.

Proprio lui per provare a distrarsi da quanto accaduto Viola si butterà a capofitto sul lavoro e si concentrerà su un nuovo caso su cui indagare. Quindi si parlerà di un uomo che sta cercando la figlia scomparsa, Dalila, un caso che a livello personale coinvolgerà tantissimo Viola. Quindi verrà affrontato un nuovo caso su cui si metterà ad indagare Viola Vitale sembrerà avere qualche collegamento con la morte di Farah. Proprio questo avvenimento continuerà a far soffrire Francesco Demir e a fargli sentire forti sensi di colpa.

Viola come il mare, le anticipazioni dell’ultima puntata: cosa succederà

Nel corso dell’ultima puntata l’ispettore Capo Francesco Demir continuerà le sue indagini sul caso del traffico di esseri umani e inizierà a convincersi che in Polizia possa esserci una talpa. Inoltre nella vita di Demir un n ruolo molto importante lo avrà Turi, personaggio interpretato da Giovanni Nasta, che nel corso dell’ultima intervista ha raccontato anche il suo rapporto con Can Yaman sul set.

Durante gli ultimi istanti della serie mentre Francesco Demir sarà ad un passo dalla svolta nell’indagine sul traffico di esseri umani Viola si metterà nei guai. Infatti la giornalista scoprirà una verità molto dolorosa e si sentirà male fisicamente e mentalmente. Un dolore che però non farà altro che aggravare la sua malattia e la costringerà a ricorrere ai farmaci e alle cure mediche. Infine la protagonista si ritroverà coinvolta in una serie di eventi che la porteranno ad incontrare la persona sbagliata che la metterà in serio pericolo. Sotto ricatto Viola avrà una sola speranza, ossia che Francesco arrivi in tempo.