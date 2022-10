Ida Platano sta di nuovo male? La foto scatena il panico tra i fan – FOTO

Ida Platano, una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne, starebbe ancora male e sarebbe andata in ospedale. Ecco le foto che lascerebbero intendere che la parrucchiera siciliana potrebbe avere dei problemi di salute.

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, a causa del ponte della festività Tutti i Santi, i palinsesti di tutte le reti televisive subiranno importanti modifiche. Per questo motivo, anche Uomini e Donne, oltre ad altri programmi come il daytime di Amici 22, non andranno in onda. La seconda metà delle registrazioni di U&D verrà trasmessa mercoledì.

Sicuramente ci sarà molta attesa per vedere le nuove puntate. Venerdì 28 ottobre gli ascolti sono stati da record, con oltre il 27,5% di share e 2.661.000 spettatori. Questo significa indubbiamente che gli sviluppi riguardanti gli intrecci amorosi di Ida Platano fanno sentire coinvolta un’importante fetta del pubblico italiano.

Ida Platano è stata di nuovo in ospedale? Cosa succede

Già durante la puntata trasmessa il 28 ottobre i fan di Uomini e Donne si erano subito accorti di un dettaglio piuttosto strano. Ida Platano ad un certo punto aveva chiesto di poter uscire perchè non si sentiva bene. Questa volta non era in lacrime a seguito di una discussione, ma sembrava proprio avere qualche malessere fisico.

Poco dopo, quando la dama siciliana è rientrata nello studio di Canale 5, aveva cambiato i pantaloni con dei jeans strappati sulle ginocchia. Questo è molto strano perchè, di solito, a chi partecipa ad un programma televisivo viene fatta richiesta esplicita di indossare vestiti eleganti e di evitare indumenti strappati. Ida aveva inoltre tolto la giacca.

Cosa è successo questa volta alla dama di Uomini e Donne?

Anche sul proprio account Instagram, la parrucchiera aveva spiegato di non sentirsi molto bene, ma dopo qualche giorno era tornata a sorridere come al solito. Il 29 ottobre, in modo del tutto inaspettato, Ida Platano ha condiviso un video dall’interno di un ospedale. La breve ripresa mostra quella che sembra una sala di aspetto praticamente deserta.

Non è chiaro se la dama siciliana abbia avuto nuovamente un malore. Quando era successo tempo fa, però, aveva subito raccontato quello che era successo ai propri fan. Questa volta, invece, subito dopo la visita in ospedale, sembrerebbe essere tornata a lavorare nel suo salone di parrucchiera a Bagnolo Mella, vicino Brescia.

Ecco un fotogramma che Ida Platano ha condiviso dall’ospedale:

Qui sotto, invece, si vede Ida Platano che durante la puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre si commuove per una battuta di Tina Cipollari: