Un altro domani, anticipazione clamorosa: l’aggressione sconvolge il pubblico

Anticipazioni succose e sorprendenti per la soap opera spagnola, che sta piacendo moltissimo al pubblico di Canale 5 ormai da diversi mesi

Da diverso tempo il pubblico italiano, in particolare quello affezionato alle soap opera ed alle fiction quotidiane, si sta appassionando a Un altro domani, il prodotto spagnolo ambientato a più livelli temporali.

Intanto arrivano anticipazioni gustose per quanto riguarda le prossime puntate di Un altro domani, ovvero quelle che andranno in scena da lunedì 31 ottobre fino a venerdì 4 novembre sempre su Canale 5.

Un’aggressione imprevista e piuttosto violenta farà letteralmente sobbalzare il pubblico di Un altro domani. Vittima una delle protagoniste della soap, che vedrà dunque in pericolo la propria posizione per colpa dei suoi eccessi.

Le anticipazioni settimanali di Un altro domani: Carmen aggredita da uno sconosciuto

La vittima dell’aggressione appena citata sarà Carmen Villanueva, la protagonista assoluta di Un altro domani nella fase passata della storia, quella ambientata nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale.

Dalle anticipazioni, infatti, si scopre che Carmen sarà vittima di una pesante aggressione. In principio Linda informerà Carmen di averle preparato una sorpresa cioè un incontro con una famosa modista. La giovane, però, passerà la serata a bere e l’indomani non si sveglierà in tempo per andare all’appuntamento deludendo non poco l’amica.

Incurante delle malelingue continuerà a spassarsela tutte le notti in giro per locali fin quando Victor, preoccupato per lei, non la farà seguire da Kiros. La Villanueva alla fine s’imbatterà in un individuo che le fa delle pesanti avances fino ad arrivare ad una vera e propria aggressione ma il giovane, per fortuna, riuscirà ad evitare il peggio intervenendo.

Le ultime news invece sulle vicende del presente di Un altro domani riguarda una decisione importante presa da Julia. La giovane annuncerà a tutti la sua relazione, sia sentimentale che sul lavoro, con Sergio. Ma né Diana ne Tirso saranno felici di tale rivelazione, tanto che l’uomo sembrerà propenso ad abbandonare il paese e lasciare l’albergo di famiglia. A questo punto interverrà Erik, che non è per niente sicuro che questa sia una mossa saggia. Il giovane, dunque proverà a far ragionare lo zio.