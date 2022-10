“E’ successo poco prima della sua morte”: il retroscena commovente su Fabrizio Frizzi

Il retroscena svelato diversi anni dopo la scomparsa prematura di Fabrizio Frizzi, ancora oggi il compianto conduttore televisivo Rai

Fabrizio Frizzi ancora oggi è considerato un must della televisione italiana. A più di quattro anni dalla sua prematura e tragica scomparsa, il conduttore Rai è ancora amato e ricordato con grande commozione.

Riguardo Frizzi ed il tragico momento della sua scomparsa è intervenuta una nota presenza della televisione italiana. Ovvero Maria Grazia Fontana, nota come una delle coach del programma Rai Tale e quale show.

La Fontana ha fatto intendere nell’intervista concessa a Nuovo TV, di essere stata molto vicina a Fabrizio Frizzi, soprattutto dopo la partecipazione di quest’ultimo a Tale e quale diversi anni fa, in cui dimostrò tutta la sua autoironia e bravura sulla scena.

Maria Grazia Fontana racconta l’amicizia con Fabrizio Frizzi e svela un retroscena clamoroso

Questo il ricordo della Fontana, che è sembrata molto legata al ricordo di Frizzi come amico e collega: “Con lui era nata una profonda e sincera amicizia. Dopo la sua partecipazione ci siamo sempre sentiti, l’ultima volta è stato pochi giorni prima della sua scomparsa prematura…Era un grande artista, una spanna sopra gli altri, soprattutto umanamente”.

Bellissime parole di Maria Grazia Fontana, che conferma quanto Fabrizio Frizzi fosse amabile e molto stimato nel mondo della TV italiana. Una grande perdita che ancora oggi fa male a tantissimi telespettatori affezionati.

La Fontana ha parlato anche di altri personaggi, ex partecipanti a Tale e quale show, con cui è rimasta in ottimi rapporti. Per esempio con la bravissima Serena Rossi, attrice e cantante che si è rilanciata proprio nel programma.

“Ha sempre detto di essere grata a questo programma perché è stato la sua prima occasione importante dopo Un posto al sole. Serena quasi non credeva al suo talento!“.

Ed ancora sui concorrenti attualmente in gara: “La Mussolini è davvero molto intonata, mentre su Valentina Persia invece devo lavorare di sottrazione, visto che con lei si rischia di sconfinare nella parodia delle imitazioni. Infine c’è Samira Lui, lei è bravissima ma non l’ha ancora capito”.